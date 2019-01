Juan Salgado: "Estoy indignado con algunos personajes de todos los partidos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Junto al actual presidente uruguayo viajó por el mundo, cenó con los reyes de España y presidentes de varios países, pero asegura que el vínculo no derivó en beneficios para la empresa de transporte como se manejó en la investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos en el Parlamento.

— ¿Cómo ingresó a Cutcsa?

—Entré a los 17 años por concurso para mensajero, después pasé a trabajar en los almacenes, donde lo principal que hacía era limpiar. Había dejado de estudiar, hice bachillerato, y para contemplar que mi madre estaba mal porque yo no había seguido estudiando hice algún curso de computación, después otro sobre comercio exterior. Trabajé en el centro de cómputos y pasé al sector de importaciones, hasta que a los 23 años obtengo la libreta de conductor de ómnibus. Como nací a dos cuadras del Hipódromo y mi padre con su ómnibus trabajaba en esa zona, estuve en las líneas 169 y 175. A los 30 años me preguntan si quería participar de la interna política de Cutcsa y les dije que sí porque me gustaba. No he participado, ni participo, ni voy a participar en ninguna actividad política fuera de la empresa.

—Se había manejado su nombre para intendente de Montevideo.

—Intendente, con la preparación que uno tiene desde el lado de la experiencia es como más atractivo inclusive que presidente. Pero, no.

—¿Le da más importancia a la presidencia de Cutcsa o a su rol de asesor presidencial?

—Son cosas diferentes. Cutcsa yo diría que es mi vida, es la vida de mis padres, el lugar que le dio trabajo a mis padres cuando bajaron de un barco con una valija de cartón. Para mí, como Cutcsa no hay nada (...) Lo he dicho varias veces, lo que ha hecho el presidente de la República es tratado de reconocerme que fuera su único asesor. Yo lo que soy es amigo de su familia, soy amigo de él, pasamos muy buenos momentos de tranquilidad y campamento. Nunca dejé de discutir o de pelearme con quien yo entendía que era mi responsabilidad.

—¿El presidente Tabaré Vázquez lo consulta antes de tomar resolución?

—Más que consulta se conversa. Siempre con el respeto. Él sabe que yo políticamente no estuve, ni estoy, ni estaré vinculado a ningún partido. Aunque bastante preocupado me tiene ver hoy los niveles con que se manejan muchos políticos que me parece priorizan demasiado posiciones personales.

—¿A qué se refiere?

—Por ejemplo, me hubiese gustado que después de todo el circo, que hicieron con lo de los aportes de los partidos políticos, tomaran alguna resolución. Nosotros le brindamos toda la información que se pidió por la comisión investigadora del financiamiento de los partidos cuando fuimos citados al Parlamento.

—Se vinculó a Cutcsa con el financiamiento de la campaña de Vázquez.

—Lo único que nosotros hacemos de toda la vida, y con todos los partidos, es brindar unidades de transporte para llevar a los actos. Pero nos pidieron siempre, eso no lo cobramos. Lo hemos hecho para todos los partidos y nos parece una contribución a la democracia. Muchas veces vienen políticos individualmente, de todos los partidos, a pedirnos que tienen un compromiso con una escuela o un liceo y nosotros los ayudamos, porque es parte de la responsabilidad social que tenemos como la empresa que somos.

—¿Cutcsa ha destinado ómnibus para los actos partidarios entonces?

—Mientras que estaban investigando en la comisión del Parlamento, nos estaban pidiendo integrantes de la comisión ómnibus. Lo que quiero es que tengan un discurso solo. Me hubiera gustado que se terminara claramente el tema de los aportes de los partidos políticos y se votara la ley que hay que votar y ya está. Y quedaba claro para todos. Creo que deberían dar el ejemplo los partidos, y no decir haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Estaba esperando el tema de aprobar los aportes, sino dejan a todos los empresarios en una situación que parece que en un momento es ilegal, pero al momento de plantear las ayudas es legal.

—El informe del Partido Colorado sostiene que los cambios en la regulación del transporte colectivo favorecen a Cutcsa y habla de una "notoria injerencia" de usted como asesor de Vázquez. ¿Es así?

—Lo que quiero decir, para hacerlo lo más suave posible, es que quien puso eso se equivocó por desconocimiento total de todo. Si la vinculación personal influyó no fue positivamente. Cutcsa por sus dimensiones siempre ha sido convocada para cumplir responsabilidades primero que nadie, pero en los momentos que pueden ser mejores tenía que esperar.

—¿No favorecieron a la empresa por su amistad con Vázquez?

—Nunca. Es una falta de respeto total a las instituciones, porque ni yo lo permitiría ni Vázquez lo haría, ni lo permitiría. No sería amistad, sería un vínculo por conveniencia. No existen muchos protagonistas públicos que se han enfrentado más que yo a las intendencias y a algún ministro. Ninguno fue acusado de alarma pública, y no lo hago porque me guste, lo hago porque tengo que defender lo que tengo que defender. Yo a la gente que saca esas conclusiones lo único que le digo es que Cutcsa tiene la esencia pura de los inmigrantes que vinieron a trabajar y no la de pedir un empleo público. Acá no se vive toda la vida colgado de un empleo público, como puede ser un legislador.

—¿Le molestó que se incluyera a Cutcsa en la investigación parlamentaria?

—Me molestó sí, me molestó que se nos haya metido en un paquete (...) No tienen nada que perder, han vivido sin laburar, denigran una función que es tremendamente buena como es representar a la gente. Yo si fuera igual que ellos, podría dar nombres públicamente.

—Se cuestionó el hecho de que usted no fuera al Parlamento a dar explicaciones.

—Cutcsa fue una de las empresas que entregó más información, miles de hojas. ¿Qué pasa? Querían el circo, del lado del gobierno fueron todos y dieron sobradas explicaciones y de acá quien podía dar todas las informaciones es el gerente general. Se les dio toda la información, por eso digo que lo que dicen en las conclusiones es tendencioso. Mi indignación es con algunos personajes, que están en todos los partidos políticos, porque lo que generan es descreimiento en los muchachos jóvenes, pero además solo se miran el ombligo y eso lleva a que hagan estas cosas. Por ejemplo me pregunto: ¿Hay que nacer en política para hacer política?

—¿Qué quiere decir con eso?

—Hay gente que no nació en política, pero en determinado momento, la vida, la circunstancia, el destino, lo llevaron a meterse en política. No creo que haya que criticar a (Edgardo) Novick porque se le ocurrió salir a hacer política más allá de que no estoy diciendo que esté de acuerdo o que no. No me parece bien que apareciera el nombre de (Juan) Sartori y que lo primero que salieron a decir que era el anti Dios. ¿Por qué tenemos que pensar que al que se le ocurre meterse a ocupar un lugar nuestro tiene que ser por un motivo malo? ¿O por algún motivo horrible?

—¿Qué le parece el estilo de hacer política que tiene Novick?

—No me animo a decir si va a ser bueno o malo, porque no sé. No quise nunca participar en política por eso y esta amistad que tengo, y esta situación absolutamente familiar, con Tabaré va a seguir hasta que la muerte nos separe.

—¿Cómo es la relación con Vázquez?

—Es respetuosa, yo no me olvido por más que estemos en un campamento jugando un truco que, además de amigos, tiene la responsabilidad de ser presidente.

—¿Quién paga los viajes con Vázquez?

—Me pago todo. Inclusive tengo boletas, por las dudas. A veces estamos de viaje en lugares donde tiene todo pago, por ejemplo cuando fuimos a París, y lo invité a comer y nos fuimos a un restaurante cualquiera. Tuve la oportunidad de haber estado en lugares donde no era lo mismo ir de otra manera. Estuve cenando con los reyes de España, con el presidente de España, con el presidente de Alemania, con el anterior presidente de Francia, con Putin, que fue el que más me impactó.

—¿A qué atribuye este incremento de la desaprobación del gobierno de Vázquez?

—Él está tratando de hacer las cosas con las cuales se comprometió y estoy seguro que va a dejar todo lo que pueda hecho. Evidentemente que cambian mucho los protagonistas, mal o bien, vamos a caer en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Se hablaba de aquellos cabezas blancas ministros, pero cada uno era el líder de los sectores, las cosas se manejaban diferente.

—Usted estuvo muy cerca del presidente, ¿Cuánto lo afectó el tema de Raúl Sendic?

—Lo viví muy por afuera. Lo que pasa que hay algunos temas que cuando se les da largas terminan por generar desgaste.

—Fue crítico de los cambios propuestos por Daniel Martínez para 18 de Julio. ¿Cómo es la relación con el intendente?

—No le llamo plan a lo primero porque no fue un plan, fue una locura y era un disparate. Entonces como ya teníamos la experiencia del Corredor Garzón lo que yo dije era que no estaba dispuesto a callarme la boca (...) Ahora, el proyecto en su presentación general tiene sentido común, hay que trabajar en la seguridad. La relación con Martínez es buena y le valoro el sentido común que le puso a las cosas.

"Se aceptó la renuncia que presentó Dourado" Además de ser el presidente de Cutcsa, Juan Salgado es el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay y como tal le tocó esta semana intervenir en el caso de otro empresario, Oscar Dourado, extitular de la Patronal del Taxi.



Luego de haber sido formalizado en el marco de una causa que investiga un caso de abigeato, Dourado ya no tiene ninguna vinculación con la Cámara del Transporte.



Consultado sobre la resolución adoptada respecto a Dourado, Salgado se limitó a afirmar que "es verdad que la Cámara se reunió para tratar el caso". En ese marco, agregó que fue Dourado el que presentó una nota renunciando a tal ámbito, luego de las acusaciones en su contra, por lo que "la Cámara aceptó por unanimidad" su planteo de dar un paso al costado.



"La Cámara iba a tomar una resolución sobre el caso de Dourado, pero ese mismo día estaba la nota de su renuncia", explicó Salgado a El País. Por lo que aclaró que no se llegó a adoptar una resolución de expulsión del expresidente de la Patronal del Taxi.



En una carta que hizo pública esta semana, Dourado expresó que junto a otros 12 productores rurales fue "estafado".



Durado aseguró que "todos los involucrados compraron el ganado de buena fe y a través de medios formales. Realizando el pago correspondiente a través de escritorios rurales o pantalla (intermediarios en la operación) y al precio promedio de la tabla de consignatorio en el momento".



"Estimados amigos taximetristas, la exposición personal que he tenido no es conveniente para quien ha tenido el orgullo de representar. Por lo cual renuncio a la representación de confianza que me han dado. El que tiene un amigo, no está solo", concluyó.

"El precio del boleto se va a mantener en el año"

—La venta de boletos viene bajando ¿Es sustentable el negocio?

—En los últimos cuatro años la venta cayó. Evidentemente que cuando la venta cae no es por un solo motivo, hay varios (...) La tecnología sigue evolucionando, desaparecen los viajes a los centros comerciales porque los trámites se hacen por teléfono o por computadoras. A eso se suma el acceso a formas de transporte que son más fáciles. Hoy una moto se puede comprar en un comercio, como se compra una licuadora. Se compra la moto por mil y pocos pesos y se la lleva sin seguro, sin casco y sin ningún tipo de seguridad (...) Terminamos este año 2018 con una caída de 3,5% de la venta de boletos. Es menos que los otros años y se revirtió totalmente por la incidencia de los últimos seis meses porque no se perdió venta de boletos. Tomamos medidas acertadas para incentivar el uso de las tarjetas STM y eso lo valoro de esta administración.

—¿No se va a subir el boleto en lo que resta del año?

—No. Lo que está previsto, si no sucede nada extraordinario con la economía, es que se mantenga el precio todo el año. El precio del combustible hace tiempo que no incide porque el fideicomiso actúa de regulador. Uno de los elementos que puede complicar es el precio del dólar, pero tiene que subir mucho para que pese.