Juan Raúl Ferreira: "Pepe es un símbolo de la Patria Grande con la que soñó Wilson"

Juan Raúl Ferreira, exsenador e hijo del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, anunció este lunes oficialmente su paso al Frente Amplio, particularmente al Espacio 609, liderado por el también exsenador José Mujica, durante el relanzamiento del sector.



"Hace un año anuncié que no me sentía representado" por el Partido Nacional, indicó Ferreria y aseguró: "Me siento fundamentalmente frentista y allí donde haya un frentista yo voy a sentir que hay un compañero".



Ferreria aseguró que hace un año que intenta definir cuál es "el proyecto wilsonista que hoy reivindica la palabra dentro del Partido Nacional pero que nadie lleva a la práctica en sus propuestas" y tras conversar con varios sectores del Frente entendió que "Wilson era progresista y la columna progresista que hay en Uruguay es el Frente Amplio".



El exsenador consideró que en el Partido Nacional hay "antiwilsonismo" y opinó que no se imagina a "Wilson quedándose sin argumentos y entonces recurriendo sistemáticamente al agravio, al insulto y a la descalificación del que piensa distinto".



"No se trata de decir que en el Frente Amplio hay wilsonismo, se trata de llevar el wilsonismo al Frente Amplio", consideró.



Acerca del líder del Espacio 609, Ferreira indicó que "el liderazgo de Mujica es un liderazgo con gran ascendencia en la gente de extracción blanca y es un referente nacional y mundial".



"A veces cuando se lo critica tanto yo pienso que no hay noción en Uruguay de cuánto incide la imagen y el referente de 'Pepe' Mujica en el mundo de hoy", opinó.



"Pepe es un símbolo de la Patria Grande con la que soñó Wilson", aseveró.



Ferreira aseguró que no quiere hablar acerca de las candidaturas de las que por ley no puede participar. "Me parece una falta de respeto ingresar al partido y a los cuatro días estar hablando de candidaturas".



A su turno, Mujica dijo durante su discurso que "al borde de una campaña electoral caben todas las diferencias pero no la ofensa en el Twitter" y agregó que "por fuertes que sean las razones, no se justifica el camino del odio".



Además, el expresidente señaló: "Quiero señalar mi agradecimiento a los hombres que vinieron del batllismo y se unieron a este espacio, y lo mismo a los de origen blanco". Con el hijo de Wilson Ferreira a su lado, añadió: "Tengo que agradecer a Juan Raúl por lo que trae de wilsonismo. Los muertos ilustres que ayudaron a forjar este país no tienen divisa, son capital colectivo".



"Me siento honrado", dijo Mujica al hacer referencia a la nueva incorporación del Espacio 609. "Yo fui un joven fui militante del Partido Nacional", recordó el expresidente quien opinó que los cambios son "naturales y le hacen bien al país".



Acerca de la gira que va a realizar a través del interior del país, Mujica indicó que la hace en el afán de visitar a su "montón de amigos" que "hace tiempo" no ve.



"Quiero ir a comer un asado, un guiso o unas tortas fritas porque también tengo mi corazoncito, no soy una piedra. Tengo amigos por todos lados de lo más increíbles, por ejemplo algunos soldados que en los tiempos bravos compartieron una grapa clandestinamente y se jugaron el puesto. Les quiero dar un abrazo, ahora están retirados", dijo.



"Los pocos gestos de hombría y hasta de humanidad en los años duros siempre vinieron de la mano de un soldado", opinó el exsenador.