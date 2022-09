Juan Miguel Petit visita el módulo del Comcar donde se aloja Erwin “Coco” Parentini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, visitó en las últimas horas el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Santiago Vázquez —ex Comcar—, donde se encuentra alojado, entre otros 12 presos de alto perfil de peligrosidad, Erwin “Coco” Parentini, el delincuente de profusos antecedentes penales que recientemente amenazó de muerte al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

En un tuit de la oficina del comisionado, se informó que el objetivo de Petit fue verificar las “condiciones de reclusión” de todos los presos que se encuentran en ese sitio. Se trató, según explicaron a El País, de una visita de “rutina” con los 13 internos.



Parentini —preso por la muerte del hincha de Nacional Lucas Langhain y el ataque que sufrió un hincha de Flamengo en Montevideo cuando se jugó la final de la Copa Libertadores, además de otros delitos previos— es actualmente investigado por haber redactado dos cartas dirigidas tanto a Heber como al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.



El exlíder de la barra brava de Peñarol —que hoy busca retomar ese espacio de poder desde la cárcel— redactó a mano sus escritos y los dejó en su celda para ser descubiertos por las autoridades, aunque esto —si las descubrieron funcionarios o fueron entregados a un uniformado para que llegaran a destino— es parte de la indagatoria penal.



“Por más que vos quieras ponerte la capa de ‘Batman’ sos de carne y hueso por lo tanto te cabe plomo. No le tenemos miedo, solo pedimos respeto y que no se burlen nuestros derechos, ya que no estamos en dictadura”, decía una de las cartas, en la que contaba además que desde hace cinco años sufre un supuesto “acoso policial” y condiciones de aislamiento que repudia.

“Me han transformado en ‘modo bicho’ —escribió también Parentini— y pretenden me comporte como un ser humano, aislándome de los presos, durmiendo engrilletado de pies y manos, reprimido con más de 50 disparos de bala de goma y muchas cosas más. Si bien estamos con muchos años de penitenciaría —continuó— hay ‘muchos’ amigos, compañeros que ya se van en libertad y van al mismo shopping que ustedes, al mismo estadio, cine, rambla, etcétera”, dice una misiva”. Y, sobre el final: “La violencia se combate con violencia y no nos vamos a someter”.



El fiscal de Flagrancia Fernando Romano fue quien tomó cartas en el asunto sobre este tema días atrás.



Ayer, de hecho, le tomó declaraciones al propio recluso en su celda. El fiscal, que recién se encuentra en las etapas iniciales de su trabajo, va a solicitar el acceso al registro de las cámaras go pro que tienen los policías cuando ingresan a las celdas y realizan requisas, informó la Fiscalía General de la Nación.

​El procedimiento tiene por finalidad esclarecer, justamente, si las cartas mediante las que Parentini amenazó a los jerarcas fueron requisadas o entregadas. Y esto es relevante porque puede generar diferencias desde el punto de vista jurídico. Es que según informaron desde el Ministerio Público, una cosa es el acto preparatorio y otro, las amenazas consumadas. Los actos preparatorios, argumentaron, no tienen castigo desde el punto de vista penal, pero lo segundo sí.



Días atrás, el ministro Heber se refirió a lo ocurrido para manifestar que no cederá ante esta presión.



“Nosotros creemos que es un elemento de presión porque la actividad del preso y la delincuencia que genera la hace a veces hasta desde la propia cárcel”, sostuvo el secretario de Estado en declaraciones a la prensa realizadas el sábado pasado. El ministro aseguró también que el delincuente se encuentra “aislado, incomunicado, como debe ser en una cárcel de máxima seguridad”.



“Si él buscaba por medio de la amenaza amedrentar o que cedamos, está muy equivocado, lo que vamos a hacer es reforzar nuestra presencia en la Unidad 25 y generar el aislamiento cumpliendo con las reglas Mandela (...) como para que pueda tener el espacio, la hora, que se recomienda para este tipo de presos de alta peligrosidad”, agregó Heber.