Juan Castillo seguirá al frente del Partido Comunista de Uruguay

Juan Castillo fue el más votado en el Congreso del Partido Comunista y todo indica que será reelecto como secretario general el próximo domingo, cuando se reúna el nuevo Comité Central.

El congreso 32 fue uno de los más grandes de los últimos tiempos: había 975 delegados titulares acreditados y 218 suplentes. Fueron tres los temas principales: una autocrítica del último gobierno del FA, un análisis de coyuntura donde se habla de “caos económico y productivo” de la actual administración y los ejes para adelante: que pasarán básicamente por “grandes movilizaciones”.



Como no hay otro congreso antes del 2024, se mandata al sector que tiene 100 años a “tomar las acciones” para que el Frente Amplio pueda recuperar el gobierno en las próximas elecciones. A nivel interno, como cambio dentro del PCU, se destaca que sin cuota se alcanzó la paridad dentro de la nueva dirección. “Hubo una gran madurez para dar el lugar que por justicia se merecen las mujeres”, resumió Castillo sobre la composición actual.

En tanto, a futuro, el Partido Comunista deberá definir los pasos a seguir en relación a política de alianzas y candidaturas. El tema no estuvo sobre la mesa en el Congreso, pero en la interna del sector entienden que el senador Óscar Andrade tiene que continuar con su carrera política y en ese marco hay dos posibilidades: que se presente nuevamente como precandidato o que se postule como intendente de Canelones, lo cual es según dijeron las fuentes consultadas “lo más probable”.



En tanto, el diputado Gerardo Núñez no fue candidato al Comité Central por lo que ya no será parte de la dirección. Todavía los comunistas no recibieron los informes del Comité de Control sobre la ética del legislador que fue denunciado por violencia de género y su caso está en manos de la Justicia.