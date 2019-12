Jóvenes del PN pintaron cartel de Montevideo: "Nos parecía irresponsable lo que se hizo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pintura, rodillos y baldes. Así fueron los jóvenes militantes de distintos sectores del Partido Nacional a pintar las letras del cartel de Montevideo ubicado en la colina de Kibón para regresarlo a su color blanco original.

Hasta este domingo las letras permanecían de color celeste luego de que un grupo de personas las pintara en el marco de los festejos por la victoria del ahora presidente electo Luis Lacalle Pou. Esta situación fue rechazada por la Intendencia de Montevideo desde donde se recordó que las intervenciones al cartel deben ser únicamente con un pedido formal autorizado.

"Queríamos dejarlo como estaba porque nos parecía una irresponsabilidad lo que se hizo ayer", explicó a El País Gonzalo Gómez, vicepresidente de la Comisión Departamental Joven de Montevideo quien informó que de la actividad también participaron "compañeros militantes de la 71 y de la 250".

Gómez indicó que el cartel fue intervenido producto de la "militancia y la algarabía" de los festejos, pero afirmó que la actitud no fue correcta ya que "no había una habilitación para hacerlo y porque el cartel de Montevideo no es para que se pinte con fines políticos", indicó.

Una juventud responsable y que se hace cargo👇🏼

Los Jóvenes del @PNACIONAL fuimos a devolverle al cartel de Montevideo en Kibón su color anterior 🙌🏼 pic.twitter.com/VNirqZvQ0i — Juventud250 (@Juventud250) December 1, 2019

El joven vicepresidente expresó que antes de ir hoy a pintar las letras nuevamente, el comando de Lacalle Pou se comunicó con la intendencia para informarles acerca de la iniciativa. Desde la comuna aceptaron y expresaron que en estos días se realizaría una nueva intervención artística por parte de un grupo autorizado.

"Hoy decidimos dejar todo en condiciones porque una de las prioridades que tenemos como jóvenes es cuidar los espacios públicos", agregó por su parte Armando Castaingdebat, presidente de la juventud del Partido Nacional.



En esta misma línea habló Gómez al expresar que el objetivo de las tareas de hoy fue demostrar una "militancia responsable y dar el mensaje de que hay que construir el país de todos".