José Olivera afirma que "hay dirigentes de gobierno que van en la misma línea que Bolsonaro"

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, se manifestó en contra de algunos representantes de la coalición de gobierno que se mostraron en contra del referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Olivera dijo que para defender esta ley usan argumentos “falaces” y expresó que “van en la misma línea que Jair Bolsonaro que promueve la violencia como elemento de convivencia en la sociedad".

“Es parte de la estrategia del marketing del gobierno. Cuando dicen que si se derogan los 135 artículos van a tener que liberar a todos los presos. Es un disparate. Pero es que apuntan al elemento emocional de la gente”, dijo en entrevista con el portal Pit-Cnt.



Y agregó: “Deberían esgrimir argumentos sólidos, sensatos, para intentar brindar su postura y no decir que se vuelve al pasado y que vamos al lejano oeste, con el revólver en la cintura, y vamos a andar a los tiros todos contra todos. Buscan el atajo emocional para fundamentar los cambios que se introducen en la LUC. Parte de la estrategia del gobierno es intentar en el escenario de que supuestamente somos mentirosos y somos el pasado".



Olivera también afirmó que en el gobierno nació el “nerviosismo", luego de que se alcanzaran las firmas necesarias para convocar el referéndum contra la ley.

Además se refirió a la campaña a favor de la LUC que está llevándose a cabo por representantes de todos los partidos de la coalición. Según el secretario general, la campaña incluirá "elementos de provocación" y, por consiguiente, la "persecución política y sindical que se está llevando adelante en Secundaria”.



Dijo que esa “persecución” no es “novedosa”, sino que es algo con lo que los “distintos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional históricamente han estado comprometidos”.

Por último, Olivera comparó la situación de hoy con la que se vivía en los años de dictadura. “Como lo ha dicho algún catedrático importante, desde la década del 80, en los últimos años de la dictadura, no se veía un proceso de persecución tan grande como el actual, donde pareciera que el Estado de Derecho ya no rige en la Educación Secundaria, donde los abogados buscan argumentos tan fácilmente rebatibles que van por las posiciones de forma y no de contenido. Y donde las autoridades actúan en función de definiciones políticas partidarias. Y esto es un problema para la institución educativa”, sostuvo.