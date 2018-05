José Mujica "vota" a Verónica Alonso en un video publicado por la senadora en Twitter

La senadora nacionalista, Verónica Alonso, emitió a través de su cuenta de Twitter un video en el que participa un imitador del expresidente José Mujica, que aseguró que en las próximas elecciones votará por ella.



La escena comienza con Alonso haciendo "El Timbrazo", una medida realizada por la senadora que consiste en ir casa por casa para escuchar a "a la gente, porque la está pasando mal", indicó la legisladora.

En esta ocasión, llegó a la "casa" de Mujica. "¿El Timbrazo?", le preguntó el imitador a Alonso, "¿eso que no hace el Guapo (Jorge Larrañaga) ni el Cuqui?", consultó.

Tras una breve charla, el humorista aseguró que "yo cuando vaya a votar, no solamente voy a agarrar el voto con la mano, o con la mente, sino que el voto va a ir para la Alonso", indicó.



"La voy a acompañar a El Timbrazo, la voy a acompañar hasta en el cuarto oscuro. No la acompañé a Lucía en el cuarto oscuro y te voy a acompañar a vos", añadió.

Durante la parodia también se hizo referencia al título del exvicepresidente Raúl Sendic. "Me dijeron a ver si no podía imprimir en Power Point, en Corel, el diploma de Sendic", indicó y añadió "no se hace eso, hasta ahí no llego, no me pidan más porque este físico no da".

Alonso tomó la medida de El Timbrazo de una estrategia similiar a la desplegada por el PRO de Mauricio Macri en la vecina orilla.



Si bien en Argentina se conoció como "el timbreo" y Macri lo extendió incluso hasta después de haber ganado las elecciones, Alonso lo denominó "El Timbrazo".