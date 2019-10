José Mujica tras resultado del domingo: "Estoy preocupado, pero no desesperado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como informó El País en su edición de hoy, José Mujica se pondrá a la cabeza de la campaña de Daniel Martínez de cara al balotaje del 24 de noviembre. El candidato oficialista ya no estará solo en un estrado. La idea es que aparezcan junto a él los "pesos pesados" que tiene la coalición y eso incluye a Mujica.

El expresidente y senador electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP) reconoció a Telemundo que saldrá a hacer campaña "la semana que viene" y "por algún lugar del interior, donde me marquen los compañeros".

Tras los resultados de las elecciones nacionales del pasado domingo, Mujica reconoció: "Estoy preocupado, pero no desesperado"

"Esperábamos dos o tres puntos más y no se dio, tenemos que pelear una instancia importante pero tenemos confianza. Es remontable porque si uno mira los balotajes anteriores, la gente no necesariamente alinea sus votos como le piden sus líderes. Cuando yo fui presidente hubo una cantidad de gente del Partido Nacional que me votó, sino no hubiera podido ser presidente. A mí me consta que hay batllistas que están aburridos de sentirse un furgón de cola del herrerismo, eso me consta y existe", explicó.

Mujica insistió en que lo importante ahora será "recorrer el país y hablar".

"A mí lo que más me impresiona de esta elección es que se dice: 'vamos a hacer estoy lo otro', pero no se habla con qué. Lo que tenemos que discutir primero es cómo generamos la plata. Porque las explicaciones son muy genéricas", sostuvo.

Además, Mujica recalcó que "ninguno de los candidatos presidenciales respaldaba el plebiscito ("Vivir sin miedo") y hubo como 47% de gente que lo votó". "Quiere decir que: yo te voto, pero lo que vos pensás no te lo llevo totalmente, yo pienso distinto. Quiere decir que hay un margen de diferencia en la gente", señaló.

Respecto al tema seguridad, subrayó que "hay que darle pelota". "El que no le da pelota es un abombado, ¿cómo no le va a dar pelota? Es un tema central", sumó.

Sobre la designación de Yamandú Orsi, intendente de Canelones, como coordinador del comando de campaña dijo: "Canelones es un departamento muy complicado porque en chiquito es como todo el país: tiene campaña, ganadería, playas, turismo, asentamientos, tiene todos los problemas del país. Creo que es un personaje importante que ayuda y puede ayudar a Martínez. Y la campaña lo va a ayudar a él, es una inversión de futuro".

Asimismo, aclaró que la designación de Orsi fue una decisión de Martínez y no de él.

Por último, sobre la coalición que el Partido Nacional está negociando con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente, manifestó que "tienen un punto en común: echarnos a nosotros".

"Ese es el programa común, eso los identifica. Al principio puede andar más o menos, después se pueden armar unos líos bárbaros", añadió.