José Mujica tras renuncia de director en ASSE: "De conducción no entiende un pomo"

El senador y ex presidente José Mujica se refirió en su columna en M24 al conflicto en la salud a raíz de la renuncia masiva de 22 jerarcas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a los dichos en una publicación en Facebook del integrante de Cabildo Abierto Fernando Silva, quien había sido designado para ser director de la región oeste y criticó en la red social la gestión del Frente Amplio de los últimos años.

"Este señor jerarca podrá tener todas las razones que quiera, pero de conducción humana no entiende un pomo y sobre todo no entiende que en el medio de la guerra no se puede desarticular a la tropa", indicó Mujica.

El senador frenteamplista consideró que es necesario "ganarse la confianza, el afecto y el respeto de la gente aunque se puedan tener puntos de vista diferente, pero al parecer ese es un lujo que no nos podemos dar", indicó.

Mujica opinó los dichos de Silva llegaron en el medio de una "batalla" contra el coronavirus, y que generaron "una catarata de renuncias, por la sencilla razón de un Twitter insultante de un jerarca de los que ha entrado en la administración, que volcó sin medir las consecuencias".



"Seguramente lo que más confunde es que ese Twitter fue borrado después, no sé si de motus propio o porque alguien lo ordenó", indicó el líder del MPP y agregó: "Se ha desatado una herida en el sistema de salud en un momento donde necesitamos tensar las fuerzas".

"No conozco nadie que haya funcionado con mucha gente que no se de cuenta que la eficacia de su trabajo como director, como comandante, no puede estar precisamente divorciado de la consideración de quienes están trabajando. Porque si así fuera, es creer que la gente va a cumplir con su tarea por miedo y en realidad tenemos que darnos cuenta que en un situación tan complicada como el la defensa de la salud pública, es central que hasta el último enfermero ponga la suya, ponga el compromiso y esto se gana pero no se impone a prepo", opinó.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde de ayer por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, se anunció que tras su publicación en Facebook y la polémica que generó, Silva había decidido renunciar al cargo para el que había sido elegido.