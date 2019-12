José Mujica quedó solo; Plenario del Frente Amplio defiende al feminismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Caras largas, pasos lentos y mirada triste. Así salieron ayer los delegados del Plenario Nacional del Frente Amplio que se reunieron tras la derrota en el balotaje de noviembre pasado.

Lejos de señalar responsables, la máxima autoridad de la coalición delineó una agenda que comenzará a evaluar los resultados. Para esa tarea no hay tiempo de finalización.



Los delegados estaban convocados para comenzar a analizar los malos resultados, pero el debate de fondo se adelantó. Horas antes, el expresidente José Mujica disparó munición gruesa contra el feminismo, los socialistas y la senadora Constanza Moreira en Voces.

Tras la publicación de la entrevista, la respuesta de los dirigentes mencionados y de las agrupaciones feministas fue muy dura y se esperaba una acción en el Plenario.

El Partido Comunista, socio político de Mujica, se metió en la discusión mediante un tuit de su actual líder y senador Oscar Andrade: “Constanza no fue la que promovió a Almagro, ni fue a visitar a Dalmao, no recibió a las Damas de Blanco, ni impulsó a Manini, si la autocrítica fuera un cuchillo todos lo agarran por el lado del mango y aveces con los años es peor, mucho peor. Mi solidaridad con la compañera”.



Esta vez Mujica no tuvo suerte y sus compañeros del Frente Amplio no se la dejaron pasar. El Plenario emitió una declaración en la que respaldó al feminismo aunque no nombró a Mujica. Como si fuera poco, los delegados del MPP no se ocuparon de defenderlo.

Primero hablaron los socialistas Gonzalo Civila y Yerú Pardiñas. Luego pidió la palabra el exsenador Alberto Couriel. Muy cercano a Constanza Moreira, comenzó defendiendo a Mujica, dijo que era una figura “importante” para Uruguay y la izquierda internacional.



“También es un ser humano que comete errores, uno de ellos es explicar que el feminismo es responsable de la creación de un partido militar. La izquierda siempre se pronunció por la igualdad, en ella está la equidad de género. Las movilizaciones del 8 de marzo son algo único”, dijo el exsenador.

Por otro lado, remarcó que “no compartimos para nada lo que dijo sobre Constanza Moreira. Es una excelente política y legisladora, con reconocimiento internacional”.



“El ataque a Constanza termina atacando a la unidad, el elemento central por el que se diferencia el Frente Amplio de las izquierdas mundiales”, aseveró Couriel. Tras escuchar sus palabras, el Plenario del Frente Amplio aplaudió su discurso.

Luego de Couriel, seguía en la lista de oradores el exministro Ernesto Agazzi, miembro de la cúpula del MPP. Cuando el plenario supuso que el veterano dirigente ensayaría una defensa sobre Mujica y su polémicos dichos habló de otros temas, según confirmaron fuentes del plenario a El País.



Constanza Moreira y Alberto Couriel fueron electos senadores en el año 2014 por el MPP, sector que lidera José Mujica.

Una vez finalizado el Plenario, el presidente del FA, Javier Miranda admitió que “hubo una mención desde luego” a este tema de “algunas personas que se sintieron tocadas por las declaraciones del expresidente Mujica”. “Sin embargo, Miranda declinó hacer comentarios sobre los dichos del exprimer mandatario. “Creo que lo peor que se puede hacer es aumentar la polémica a través de los medios”, dijo.

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli - archivo El País

Autocrítica

La posibilidad de realizar una revisión de la actuación del Frente Amplio en estas últimas elecciones era el tema central del Plenario. Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión definitiva. De hecho, se delineó un plan sin fecha para la autocrítica.



“Fue básicamente un plenario de análisis, de escuchar a los distintos actores, tanto a las bases del Frente Amplio como a los sectores, reflexionando, y sobre todo trazando una hoja de ruta para el proceso de reflexión crítica sobre el proceso eleccionario y sobre la propia fuerza política y establecer los tiempos en que vamos a ir desarrollando esta discusión y balance y perspectiva”, dijo tras esta instancia en rueda de prensa el presidente de la coalición, Javier Miranda.

Consultado acerca de por qué el FA perdió en el balotaje, Miranda dijo: “estamos buscando esas respuestas, porque seguramente son muchas las causas, hay que analizarlas todas seriamente y sobre todo en su interacción. Recién estamos iniciado un proceso que me parece que vale la pena hacer”.



En esta línea, Miranda llamó a “dar una discusión que sea útil a la fuerza política para aprender de sus errores”.

Transición

Miranda también se refirió al gobierno electo, y dijo que le “genera cierta molestia esta actitud de cuestionamiento a la transición”.



“El gobierno, respaldado por el Frente Amplio, está haciendo una transición ejemplar. El presidente de la República, a las 72 horas de la proclamación del candidato electo que va a asumir el 1° de marzo, lo convocó, lo recibió, y no solo lo recibió él sino que lo recibió con un equipo técnico”, dijo.



“Nos parece que es una mala cosa esto de hablar de números maquillados, porque me parece que es prematuro”, dijo.



La senadora electa por Cabildo Abierto, Irene Moreira, quien será la ministra de Vivienda del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, habló días atrás de “números maquillados” en la cartera que liderará. Horas después aclaró sus dichos y dijo que se había referido al déficit fiscal.

María Julia Muñoz admitió errores en la campaña La ministra María Julia Muñoz había criticado la semana pasada la conducción de la campaña por parte de Daniel Martínez. “Creo que quiso estar solo, se aisló mucho y no es bueno en la polémica. Falló en la campaña. Salió muy tarde, no recorrió pueblos chicos, dejó gusto a poco”, dijo.



Asimismo opinó que el FA “no supo comunicar, fue lento en casos de corrupción o mala gestión. Se alejó de la gente de base y faltó estar más en los barrios y pueblos” y admitió que “hay muchas cosas para hacer autocrítica”.

Mantienen defensa de los 15 años de gobiernos de izquierda

El Plenario del Frente Amplio aprobó un documento en el que defiende a ultranza los 15 años de gobierno por lo que se entienden como “transformaciones significativas”.



“Hemos asistido al proceso de crecimiento económico ininterrumpido más largo de nuestra historia; hemos distribuido la riqueza como nunca antes; hemos apoyado la reconstrucción del Estado social abandonado a su suerte por las políticas de los partidos tradicionales, poniendo especial foco en la salud pública, la seguridad social y la educación”, señala el texto.



La conclusión principal es que la izquierda se aleja del gobierno nacional luego de lograr un Uruguay “más igualitario”, dentro del continente que tiene los mayores índices de desigualdad. Como parte del punto cuatro, aparece una primera autocrítica: “Sin embargo, no todo ha sido perfecto”.

Sede del Frente Amplio. Foto: archivo El País

“Tanto en la tarea cotidiana de la construcción política junto a la gente, como en la inmensa responsabilidad de la gestión de gobierno hemos cometido errores y estos deben ser asumidos”, sostienen.

A su vez advierten que “tal vez” no fueron “buenos intérpretes ni canalizadores de las nuevas demandas de la sociedad”. Si bien indican que en los gobiernos del FA “se ha logrado sembrar esperanza, hay un conjunto de deudas sociales que todavía permanecen”.



“Nos duelen y nos interpelan porque significan que al cabo de quince años la realidad de muchos compatriotas indica que no se ha logrado alcanzar el umbral de la pública felicidad”, acotan.



A futuro se plantean el análisis de lo acontecido para determinar qué errores se cometieron y qué pudo hacerse mejor en la reciente campaña electoral, qué lecciones deja la experiencia en el gobierno nacional y los departamentales.



No solo hay autocrítica, sino también crítica al gobierno electo de Luis Lacalle Pou y al acuerdo multicolor que sellaron blancos, colorados, cabildantes, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.