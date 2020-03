José Mujica: "Sé perfectamente que muchos soñaban con que el dólar subiera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador por el MPP, José Mujica, se refirió en su audición de M24 a la suba del dólar luego de que ayer registró una suba del 3,74%, la mayor alza diaria desde el 15 de setiembre de 2008.

Mujica dijo que esto sucede en medio de "un revoltijo internacional" donde "por un lado baja el precio del petróleo, aunque aquí están pensando en ajustar el precio" de los combustibles.

"Abruptamente tiende a subir el precio del dólar, del oro y probablemente cae en parte el valor de algunas materias primas (...) Nada es definitivo y lo que más crece en este momento es la incertidumbre", señaló.

Asimismo, añadió: "Sé perfectamente que muchos soñaban con que el dólar subiera, se olvidaron de la gente que tiene deuda contraída en dólares, y seguramente esto va afectar la pirámide salarial, pérdida del poder adquisitivo porque hay un operativo de remarque, por todas partes, de los productos de primera necesidad y naturalmente, esto va a castigar al consumo inmediato más importante de la gente.

Además insistió en que "los sectores exportadores van estar contentos por la suba en dólares" y esto "puede en algunos casos mejorar la competitividad". De todos modos, dijo que como "no hay cena gratis, el mercado interno pagará inexorablemente las consecuencias". "Espero que el proceso no se agrave", subrayó.

¿Qué le dijo a Lacalle Pou en el cambio de mando?

Mujica contó también cómo vivió el cambio de mando el pasado 1 de marzo cuando Luis Lacalle Pou asumió como presidente. El exmandatario señaló que le deseó "suerte y salud" y reconoció por qué prefirió escuchar el discurso del nacionalista por televisión.

"Luego que la señora vicepresidenta (Beatriz Argimón) había también establecido su compromiso ante la Asamblea General, me preguntó el señor presidente si iba a escuchar su discurso. Más o menos le dije: 'Esta es una fiesta de ustedes, no quiero permanecer para agriarles la fiesta'. Era notorio que había una masa de gente afecta al Partido Nacional presenciando esa Asamblea General. Decidí irme y escuchar por los medios televisivos el discurso del señor presidente", explicó.

Su opinión sobre el ajuste de tarifas públicas

Mujica también se hizo un espacio para opinar sobre el ajuste de tarifas: "Seguramente no recordaban que cuando el señor Isaac Alfie era ministro del Partido Colorado y entregó el gobierno, tampoco ajustó las tarifas públicas y se las dejó pendientes al gobierno que entraba del Frente Amplio".



El expresidente destacó que el FA "no hizo ningún escándalo, ningún bochinche, ningún comentario ni nada". "Hizo lo que tenía que hacer y punto", subrayó. Sin embargo, manifestó que ahora "no ha sido así" y lamentó: "Y con una nota un tanto dura, ofensiva, del señor Alfie conminando poco menos a que en 48 horas le mandaran determinados cálculos, no información (…) para los cuales daba la orientación general".