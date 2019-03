José Mujica: "No me dedico a los temas policiales, es algo que me queda grande"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica se refirió este miércoles a las cifras que el Ministerio del Interior divulgó el último lunes, cuando se indicó que las rapiñas aumentaron un 54% y los homicidios un 46%. Además, también creció en un 26% la cifra de hurtos cometidos en todo el país.

"Es un problema complejo y difícil, porque en los últimos 20 años se viene incrementando en toda la región el caudal delictivo", explicó Mujica en rueda de prensa durante un evento de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Asimismo, consideró que esta situación "no tiene ninguna solución simple" y recalcó: "Es fácil hablar, pero es casi una constante que se viene dando".

"Yo no soy especialista en eso (seguridad). En esto vine porque tuve algo que ver y tomé la decisión. No me dedico a los temas policiales, es algo que me queda grande. Soy bastante ignorante", remarcó.

Por último, Mujica señaló que "por ser presidente no sé pastorear vacas". "Por ser presidente no soy 'todólogo'. Hay gente que de esto sabe mucho más que yo", finalizó.