José Luis Satdjian: “Podrían haber quebrado al FNR”

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, cuestionó en el Parlamento una resolución del expresidente Tabaré Vázquez -tomada tres días antes de dejar el poder- por la cual se incluyeron medicamentos en la cobertura del Fondo Nacional de Recursos (FNR) que habían sido negados durante todo el período.

“Aunque se logró paliar esa situación, podrían haber llevado a una quiebra del Fondo Nacional de Recursos porque no hubo ningún estudio de impacto presupuestal o, mejor dicho, ninguna previsión de aumento presupuestal”, afirmó el jerarca sobre la resolución firmada por Vázquez el 26 de febrero de 2020. Estas consideraciones fueron realizadas el miércoles en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, en el marco de la consideración de la Rendición de Cuentas.

Satdjian señaló que lo que no hará este gobierno -a diferencia del Frente Amplio- es incluir en la Rendición de Cuentas limitaciones al acceso de las personas a los medicamentos. “Todos recordamos que Rendición de Cuentas tras Rendición de Cuentas, se incluían artículos para limitar el acceso. Eso nosotros no lo vamos a hacer”, insistió.

En la misma línea, el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que para el Presupuesto 2019-2020 el FNR preveía un déficit de $ 200 millones y en él no estaban previstos ninguno de los fármacos aprobados el 26 de febrero de ese año. “Es decir: a dos días de retirarse el gobierno incluyó seis medicamentos y, como ustedes conocen mejor que yo, porque tienen una amplia experiencia parlamentaria, el FNR funciona como una caja donde entra y sale dinero, pero no tiene reservas patrimoniales”, subrayó el jerarca.



En la opinión de Salinas, las incorporaciones deberían haberse cubierto por aumentos de cuotas no previstas. De no haberse dado una baja de actos médicos, en el área quirúrgica y de los Institutos de Medicina Altamente Especializada, el Fondo hubiera cerrado con un déficit de $ 600 millones.

Por su parte, los diputados del Frente Amplio salieron al cruce de las afirmaciones. Cristina Lustemberg (PAR) pidió “no olvidar” que el FNR, entre 1998 y 2000 “estuvo a punto de quebrar” y aseguró que la incorporación de los medicamentos de alto precio “sucedió a partir del año 2005”.



A su turno, el diputado José Luis Gallo cuestionó “al partido del subsecretario” por hacer una “campaña específica sobre los medicamentos de ‘alto costo’, como se llamaban en aquel momento”.