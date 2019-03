Amorín Batlle se quejó por no aparecer en una encuesta; esta fue la respuesta de Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Lista 15 encabezada por el precandidato colorado José Amorín Batlle emitió un comunicado en la tarde de este martes en reclamo por la encuesta realizada por Cifra difundida ayer en Telemundo que no lo mencionaba entre los precandidatos del Partido Colorado.



En el comunicado expresaron "su más profundo y frontal rechazo a la misma (encuesta), por absurda, falsa y mentirosa" que asignó al precandidato "José Amorín Batlle la adhesión de 0%".

La Lista 15 interpretó la difusión de la encuesta como "una agresión política desembozada, revestida de una aparente metodología científica y sus inexcusables explicaciones sobre sus disparatadas conclusiones".



"La Lista 15 no financia, no encarga, ni subsidia a ninguna empresa de Investigación de Opinión Pública. Al mismo tiempo, y como es su tradición, continuará trabajando incansablemente de cara a la ciudadanía en pos de sus ideales", aseguraron.

El País consultó a la directora de Cifra, Mariana Pomiés, sobre el motivo por el que el precandidato colorado no aparecía mencionado en la encuesta que evaluaba la intención de voto dentro de los votantes colorados.



"La encuesta era abierta, no se mencionaba a los precandidatos y la gente nombraba a los que quería", explicó y agregó: "No es responsabilidad nuestra que las personas encuestadas no lo nombraran".



Pomiés indicó que esta metodología de no recordar a cada uno de los que pueden ser elegidos en las internas se utiliza porque lo que se busca es la recordación espontánea.



Ingresan en la sección "otros" los que no llegan al 1% de mención, aclaró la directora de Cifra y agregó que este también fue el caso de Edgardo Martínez Zimarioff del Partido Colorado y de Carlos Iafigliola del Partido Nacional.



Para la encuesta fueron consultadas 1.002 personas mayores de 18 años ubicadas en Montevideo y el resto del país.