Jorge Vázquez sobre vuelos “K”: “Ser financista no es ser delincuente”

Jorge Vázquez, el subsecretario del Ministerio del Interior, visitó este jueves la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Diputados para referirse a la licitación y adquisición por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de las cámaras de reconocimiento facial.

En rueda de prensa, a la salida de su comparecencia, el jerarca fue consultado acerca de las revelaciones de los viajes a Uruguay de funcionarios y allegados a los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, divulgadas en el marco de la investigación conocida como “los cuadernos de las coimas”.

“Ser financista no es ser delincuente. Cuando tengamos más información la vamos a dar”, dijo el número dos del Ministerio del Interior.

“No puedo dar datos de en qué está la investigación profunda que estamos haciendo, sobre todo de los movimientos migratorios a partir de lo que se hizo público sobre la ruta del dinero K”, añadió Vázquez.

“¿Había alguna acusación concreta sobre las personas que vinieron? No había ningún pedido de captura internacional sobre esas personas porque si no Interpol lo hubiera detenido. No lo hubiera dejado pasar”, comentó el subsecretario.

Entre otros, en los últimos días diferentes investigaciones periodísticas han puesto la lupa en las visitas a Uruguay de Daniel Muñoz, exsecretario del presidente Kirchner, y de Ernesto Clarens, financista del fallecido mandatario. Según informó el programa argentino La Cornisa el pasado fin de semana, Muñoz viajó al menos 35 veces a Uruguay entre 2008 y 2016, cuando falleció. En tanto, La Nación develó días más tarde que Clarens -entre 2003 y 2015- viajó 220 veces fuera de Argentina, y en 164 de esas ocasiones su destino fue Uruguay.