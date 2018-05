Jorge Vázquez respaldó a Layera en su cargo: "No dijo nada que no hayamos dicho antes"

En medio del fuerte debate político generado luego de las palabras del director Nacional de Policía, Mario Layera, el ministro (interino) del Interior, jorge Vázquez, salió a respaldar públicamente al jerarca policial, a quien ratificó en el cargo y sobre quien expresó su "total confianza en un excelente policía".



"(Layera) no dijo nada que no hayamos dicho antes", expresó Vázquez en diálogo con Subrayado, en referencia a la entrevista que el jefe policial realizó a El Observador este fin de semana.



Cuando se le preguntó qué futuro ve para la situación en materia de delincuencia, Layera contestó: "Un escenario como El Salvador o Guatemala. El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo".

El ministro (i) reconoció que lo expresado por Layera “es un tema que nos preocupa”, pero aclaró que Uruguay está aún lejos de tener problemas como otros países de Centroamérica, azotados por la violencia que generan las maras. “Yo creo que lo que planteó Layera es que es un horizonte posible, siempre que no se hagan cosas. Todavía nos quedan herramientas para seguir trabajando y que esto no suceda. Creo que estamos lejos de llegar a esa situación”.



Respecto a eventuales sanciones que se puedan tomar, Vázquez expresó que “hay que informarse un poco más. Para mi Layera es un excelente policía. Ha trabajado en forma muy inteligente y eficiente en estos últimos años. Por una declaración que siempre es corta, porque cuando uno se pone a hablar de estos temas los tiempos siempre son cortos y las cosas a veces no quedan lo suficientemente bien explicadas, me parecería una injusticia que se tome algún tipo de medida".



Otro de los problemas mencionados por Layera fue que a la Policía le falta información de otras dependencias estatales. Para Vázquez este tema ha mejorado, pero aclara que aún faltan avances. “Quizás lo deseable sería que Interior pueda entrar a la base de datos de los otros organismos”, algo para lo que actualmente necesita una orden judicial.

Vázquez reconoció que todos los organismos estatales son muy celosos de sus bases de datos, pero aclaró que “para una mejor resolución de los problemas vinculados al delito, se necesita un acceso más rápido”.



Una discusión "más reservada".

Al ser consultado sobre el sistema de vigilancia “El Guardián”, Vázquez dijo que con este programa “el problema más grande que tuvimos fue la gran discusión” que se generó a nivel parlamentario y en los medios de comunicación. “Lo que terminó llegando a la población, y a los delincuentes, fue cuáles eran las vulnerabilidades del sistema”.

Una de estas vulnerabilidades es que “El Guardián” no puede interceptar mensajes de WhatsApp, “entonces los delincuentes abandonaron el teléfono” y comenzaron a comunicarse a través de la red social.



“Creo que los equipamientos, armamento y tecnología que la Policía tiene para proteger a los ciudadanos deben manejarse con la mayor reserva posible. Lo peor que puede pasar es que el enemigo sepa cuáles son las herramientas que uno tiene, porque de ahí es que se nutren para hacer cosas que luego nos cuesta mucho combatir”.



PROYECTO DE LEY Cambios al nuevo Código del Proceso Penal El Ministerio del Interior envió la semana pasada a Presidencia un proyecto de ley para que sea discutido en el Parlamento. El mismo implica cambios en el nuevo CPP. Por ejemplo, Vázquez dijo que actualmente no queda claro hasta dónde puede actuar la Policía sin autorización del fiscal.



Otro problema que ven es que hoy en día van a prisión preventiva quienes, por ejemplo, cometieron homicidios o pueden fugarse del país. “Aquellas personas que van a la Fiscalía por otros motivos esperan la formalización del proceso mientras están en libertad. Eso ha llevado que en las cárceles tengamos cerca de 1.200 personas menos privadas de libertad”.



“Si uno supone que de esas personas el 50% o 60% son reincidentes, tenemos entre 600 y 700 personas cometiendo hurtos en la calle mientras esperan ser llamados por la Fiscalía para formalizar el proceso”, agregó.



Otro punto del nuevo CPP es el acuerdo que fiscales y abogados realizan para no llegar al juicio oral. “Se llegan a penas por debajo de lo que marca la ley. Nos parece bien que se hagan (los acuerdos), pero que cumplan el mínimo de condena que la ley exige. Lo otro es que si el acuerdo es por cuatro años, se cumplan los cuatro años. No que se salga al cumplir dos. Eso lo estamos planteando como un problema y esperamos que el Parlamento lo discuta y veremos cuál es el resultado”.



Falta de efectivos.

Por último Vázquez mencionó la falta de efectivos para patrullar las calles a causa de las vigilancias personales, como a víctimas de violencia doméstica, que ordenó la Justicia, las cuales ascienden a más de 80 casos.

“Esto implica dos policías por turno. Es decir que de la cantidad (de policías) que tenemos para patrullar, cerca de 500 están inhabilitados porque están cuidando personas”.

En ese sentido, el ministro (i) explicó que se están analizando medidas para poder mejorar el sistema de reclutamiento y poder recuperar la cantidad de policías necesarios para el patrullaje. “En pocos días vamos a tener algún resultado y a fin de año esperamos poder contar con la cantidad suficiente de policías”.