Jorge Nasser, Juan Pedro Mir y Rául Castro se incorporaron a la lista de Danilo Astori

Danilo Astori presentó este jueves en la sede de su sector, Asamblea Uruguay, los nuevos nombres con los que busca conquistar a su electorado después de la ruptura del Frente Liber Seregni, que lideró desde un comienzo.



Para contrarrestar la pérdida de apoyos internos, este jueves presentó las siguientes incorporaciones: el músico Jorge Nasser; la periodista deportiva Daiana Abracinskas; el experto en educación Juan Pedro Mir; la dirigente sindical Alejandra Ostria; el arquitecto Jorge Patrone; el murguista Raúl Castro; el director de Casinos Javier Cha; el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo Jorge Perazo; el expresidente de la Comisión de Propaganda del Frente Amplio Jorge Galzerano; el ex basquetbolista Diego Losada; la diplomada en Desarrollo Local, que trabaja en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Mariana Chiquiar; la edila Inés Coll; el sindicalista Gustavo Da Rosa; el ex edil colorado Carlos Larrosa; Boris Faingola, expresidente de la Cámara del Libro; y el integrante del comando de Daniel Martínez, Rúben Tribucio.



Sobre su espacio político, Astori insistió que el Frente Liber Seregni “no está muerto” porque considera que “más allá de la elección a la cual vamos a comparecer a la lista 2121, vamos a seguir trabajando con esta idea de la suma, la agrupación, no necesariamente electoral o sectorial, sino en torno a las ideas y a ese gran equilibrio entre principios y responsabilidad, que fue el gran equilibrio construido por (Liber) Seregni”.



El ministro de Economía señaló que desde la coalición de izquierdas quieren que gane el Frente Amplio “por Uruguay, no por una mera ansiedad de poder".



El factor determinante de la ruptura del Frente Liber Seregni fue la alianza alcanzada entre el Nuevo Espacio -sector que lidera el senador Rafael Michelini- y Darío Pérez, de la Liga Federal, que generó la salida de Alianza Progresista – que lidera el canciller y la ministra Kechichián.



Finalmente, la lista de Astori resolvió no adherirse a esta alianza. Además, se descartó la posibilidad de que Asamblea Uruguay se sume al espacio Progresistas, en el que viene ganando apoyos el exprecandidato Mario Bergara, Álvaro García (Plataforma), Cristina Lustemberg (PAR) y Fernando Amado (Unir). Recientemente, se incorporó Alianza Progresista, por diferencias con el Frente Líber Seregni.