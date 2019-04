Jorge Larrañaga: “Vamos a poner la casa en orden”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato presidencial blanco, Jorge Larrañaga, lanzó fuertes críticas a la gestión del Frente Amplio a lo largo de los últimos tres gobiernos asegurando que “nos explotó una bomba como sociedad y estamos viendo las imágenes como en cámara lenta, pero la bomba explotó”.

“Explotó la bomba de la violencia. No solo la violencia física. Es la violencia en los modos, en la calle. Es el irrespeto entre los uruguayos. La degradación de la noción de autoridad y de la noción de sentido de comunidad”, dijo Larrañaga en un acto ante militantes de todas las listas que apoyan su candidatura.

Sostuvo que bajo las gestiones frenteamplistas “se ha agrandado la brecha entre ricos y pobres abriendo una grieta a la hora de acceder a las oportunidades educativas”.

En opinión del legislador blanco “en las cuestiones trascendentes, el gobierno del Frente Amplio ha fracasado”. Y para fundamentarlo sostuvo que “después de tres gobiernos, no han construido un Estado más justo: no hay justicia cuando no hay educación pública que desate las mochilas de nuestros muchachos; no hay justicia cuando un Estado sofoca al empresario y al trabajador con impuestos; cuando no hay igualdad en la distribución territorial de oportunidades”.

“Este país necesita orden en todo. Es un país en desorden porque la nueva moda es decir que está bien que duerman en la calle. ¡No está bien! Hay que tener viviendas, hay que tener refugios”.

Pese a ese diagnóstico Larrañaga aseguró que “es posible revertir esto, pero se necesita cambiar fuerte. Hay que poner la cosa en orden. Nosotros vamos a poner la casa en orden”. Para fundar esa aseveración recordó: “Bancamos una recolección de firmas que fue una gesta ciudadana y propiciamos (una) reforma muy fuerte; los uruguayos merecen tener un Estado que los cuide”.