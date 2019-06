Jorge Larrañaga: “Me atacan por prejuicio ideológico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato presidencial blanco Jorge Larrañaga dijo en torno a su proyecto de la reforma de la Constitución que ha recibido “ataques sostenidos” que adjudicó al Frente Amplio.

“Hemos recibido la confesión clara y concreta que los candidatos del Frente Amplio en caso de salir la reforma constitucional, no la van a cumplir y eso es grave porque tienen los prejuicios de no permitir militares en la calle en funciones de policía y nosotros le decimos que es lo que no existan las calles son delincuentes”, señaló.



A las críticas del desconocimiento de las leyes que les atribuyó tanto a Daniel Martínez como a Carolina Cosse en caso de que se apruebe la reforma en cuestión, Larrañaga acotó que no pueden llevar adelante ninguna otra interpretación. “Eso marca ese prejuicio ideológico según el cual hacen cualquier cosa para que los militares barran la basura, que los funcionarios mejor pagos del país cuando están de huelga no hacen. Sirven para eso, andar con el agua al cuello para sacar inundados, para misiones de paz, pero pretenden que no sirvan para una Guardia Nacional como lo hace 200 años existe en Europa”, dijo Larrañaga.



Dijo que eso era una clara definición entre una república y una suerte de club chavista que es el Frente Amplio.

Los aliancistas visitaron a sus huestes en el departamento litoraleño y hablaron sobre la reforma de la Constitución que se votará. Foto: Luis Pérez

“Al contrario, este ataque que hemos venido recibiendo nos fortalece, estamos en el centro del debate y estamos defendiendo la dignidad del Partido Nacional y defendiendo un modelo que el próximo martes vamos a discutir con la precandidata Cosse. Tenemos la fortaleza de ser integrantes de un proyecto que es el más sólido con liderazgo de haber conseguido 400.000 firmas para propiciar una reforma constitucional sin quemar cubiertas, sin cortar una calle, solamente con una lapicera logramos que la gente pueda pronunciarse el último domingo de octubre”.

Sobre el pronunciamiento del precandidato Mario Bergara que reconoció que en la actual gestión de gobierno habían fallado las políticas en materia de educación, respondió: “Bergara dijo que en materia de seguridad el Frente Amplio era una frutillita. Textual, no es un invento mío y en la política educativa vaya si han fallado porque incumplieron la principal promesa que Tabaré Vázquez emitió en la campaña electoral de 2014 donde dijo que iba a cambiar en ADN de la educación, disminuir las rapiñas el 30% y que no iba a poner más impuestos. Esta es la realidad de los que hoy lamentablemente tenemos y que para el pueblo uruguayo empieza a cambiar el 30 de junio”, enfatizó Larrañaga.

Cadena.

En cuanto a la fecha de poder usufructuar de la cadena de radio y televisión, Larrañaga dijo que la nota recibida de aprobación era “un poco confusa”, señalando que si bien confirma que está otorgada no se sabe bien la fecha. “Va a ser una instancia para defender una reforma que viene siendo atacada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por un Codicen complaciente que no manda absolutamente nada y que es una vergüenza, cómplice de la afirmación que no se estaría violando la laicidad cuando es manifiesto y que va en contra la voluntad de 40.000 compatriotas”, acotó.