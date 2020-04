Jorge Larrañaga: “El Frente Amplio  no reconoce errores ni tiene humildad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debate por el proyecto de la ley de urgente consideración (LUC) recién ingresó al Parlamento la semana pasada y ya está tomando calor. Para el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, algunos dirigentes del Frente Amplio “hablan como si hubieran perdido la memoria, o como si los uruguayos la hubiéramos perdido”. “Hablan como si no tuvieran pasado o nosotros no lo conociéramos”, remarcó.

Por otro lado, se preguntó “¿qué credenciales puede tener una fuerza política para hablar de inconstitucionalidades si ellos generaron la doctrina de lo político sobre lo jurídico?”. Además, recordó que se cuestionan los criterios de urgencia cuando “hicieron votar una ley —ingreso de Venezuela al Mercosur— en una madrugada del 2 de noviembre (2006) para recibir a Chávez?”.



“Son los mismos que votaron en una semana la ley de canje de créditos de Ancap por deuda de Venezuela. En una semana hicieron votar a las dos cámaras y después no le pagaron a los productores sino que la mandaron a una offshore en China desde la cual la transfirieron a Venezuela”, destacó Larrañaga en declaraciones a El País.



En ese sentido, el ministro fue enfático: “La LUC no es inconstitucional, ni tiene inconstitucionalidades”. A propósito, Larrañaga destacó que el Frente Amplio tiene “el récord en cantidad de leyes declaradas inconstitucionales”.



Por otro lado, destacó que en sus gobiernos los frentistas “mostraron poco aprecio por la institucionalidad en general, al asfixiar presupuestalmente a organismos de control y al poner al Estado de Derecho subordinado a los criterios político partidarios”.



Larrañaga recordó que “son los mismos que gobernaban hace 56 días, por suerte les vino esta repentina preocupación republicana y jurídica y está muy bien”. “Si hicieran ese mea culpa tendrían un poco de credibilidad y credencial para cuestionar”, destacó.



Sobre este punto le recomendó a la oposición “aprovechar este nuevo espíritu para hacer un mea culpa por haber votado la capitalización de Ancap —luego del agujero de Sendic— un 28 de diciembre en el Senado y un 6 de enero en Diputados”.



El ministro del Interior también pidió al Frente un mea culpa “por la ley de medios que fue declarada inconstitucional; por las cuatros leyes con las que quisieron arreglar el aumento a los ministros que hizo el gobierno de Mujica; por la ley que modificaba las preferencias de la ley de concursos luego que presentara a Pluna a concurso; por la ley de voto exterior que fue declarada inconstitucional y que además suponía desoír un plebiscito; por los intentos de derogar la ley de caducidad, desoyendo dos plebiscitos y que fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”.



Larrañaga lamentó que todavía haya “dirigentes del FA que siguen con el chip de campaña electoral, y tienen la falta de recato de hablar sin argumentos y sobre todo, de hablar sin reconocer la enorme cantidad de errores que cometieron”. “Hablan de inconstitucionalidades como si ellos la hubieran tratado bien a la Constitución, y la verdad es que no pararon de zarandearla”, destacó el ministro.



Finalmente, Larrañaga aseveró que “el nivel de los cuestionamientos de algunos dirigentes del FA marca que no aprendieron nada”. “No aprendieron a reconocer los errores, ni a tener la humildad ni a cuestionar desde la buena fe y el argumento válido”, dijo.