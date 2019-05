Jorge Larrañaga: "Yo no contrato encuestas, no pago"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga dijo esta mañana que no se maneja en base a las encuestas y obvió el análisis de las mismas.

"Nunca y máxime en los últimos períodos me he manejado en función de las encuestas. Yo no contrato encuestas, no pago. Así lo resolví después de la última instancia electoral, cuando todas las encuestas daban que ganaba y terminé perdiendo", señaló en diálogo con el programa Todo Pasa de Océano FM.

Las declaraciones del precandidato llegan luego de que la semana pasada Factum revelara datos de su última encuesta sobre intención de voto en la interna del Partido Nacional y hubo algunos cambios respecto a los resultados de encuestas anteriores.

Los resultados de la encuesta realizada en el mes de abril muestran que entre los votantes del Partido Nacional hay un favoritismo hacia Luis Lacalle Pou (50%) y uno de los cambios que se ven es el precandidato que lo sigue: ya no es Jorge Larrañaga, como lo era un tiempo atrás, sino que ahora el segundo lugar se lo lleva Juan Sartori (23%). Larrañaga (19%) pasó así al tercer lugar, pero el politólogo Oscar Bottinelli explicó que no es que hubo una caída: se mantuvo, pero Sartori creció y lo pasó. En la lista de intención de votos siguen Enrique Antía (8%) y Carlos Iafigliola (0%).



Las encuestadoras Opción, Equipos y Radar lo dan segundo en la interna del Partido Nacional de cara a las elecciones internas.