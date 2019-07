Jorge Lanzaro: “El Frente Amplio tiene la elección más difícil en 20 años”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Los resultados de la elección interna demuestran que “la democracia y el sistema de partidos han triunfado”, dijeron los opositores a Juan Sartori. Sin embargo, el empresario obtuvo casi 100 mil votos. ¿Quién ganó?

-Uruguay es una tierra de excepción: es uno de los cinco sistemas de partidos más antiguo del mundo. Es un sistema de partidos plural, sólido y que logró transformarse sin romperse: del bipartidismo por más de 100 años, a la aparición de una izquierda desafiante y su posterior alternancia en el poder. Pero, otra vez, esa alternancia fue algo muy a la uruguaya: gradual y lento.

-¿La “buena” votación de Guido Manini o Juan Sartori son fenómenos pasajeros?

-En Ciencias Políticas hay dos corrientes. Una sostiene que los partidos políticos son esenciales para la democracia. Y en los últimos años empezó la segunda idea, esta de una democracia sin partidos en la que importan las figuras emergentes. Este segundo modelo es típico de países con sistemas débiles y, a priori, no es el caso uruguayo. Esto no significa que no estemos asistiendo a cierta ambigüedad: aparecen figuras que antes sería outsiders, pero que siguen las reglas de juego y la institucionalidad de partidos. El ejemplo más claro es Ernesto Talvi. Era un outsider que eligió un partido tradicional y que, ni bien se conocieron los resultados de las primarias, cuidó y pidió respeto por su contrincante Julio María Sanguinetti.

-¿Puede que el uruguayo no sea tan excepcional?

-Los uruguayos tenemos una tentación, histórica al excepcionalismo: “como Uruguay no hay”. Es obvio que hay nuevos fenómenos que nos afectan: cierto descrédito de la política, la ciudadanía menos aferrada a estructuras partidarias tradicionales, entre las que se incluye la izquierda. Pero, también vale aclarar, Uruguay está evidenciando el fin de dos ciclos de liderazgos potentes.

-¿Cuáles?

-Un ciclo representado por Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle. De hecho Sanguinetti, quien regresó en esta elección, no se presentó como un desafiante a gobernante. Él se propuso poner a su partido otra vez en órbita, sacarlo del estado de anemia y, desde este punto, es junto a Talvi un triunfador. El otro ciclo tuvo a las figuras de Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, que ocuparon el espacio de la figura “paternal” que había sido Líber Seregni. El fin de estos ciclos supone el cambio de liderazgos en todos los partidos. En el caso de Luis Lacalle Pou este relevo tiene una ventaja porque ya tiene una historia en política y cierto conocimiento. Está más avanzado que los otros. Los otros dos ganadores, Martínez y Talvi, están en escenarios distintos. Talvi tiene más paciencia electoral, no tiene la presión del exintendente de Montevideo. Las vueltas por la composición de la fórmula del Frente Amplio muestran que es un candidato pero que su liderazgo no ha sido avalado por ninguno de los tres líderes salientes. No es heredero.

-Martínez no es nuevo, fue legislador, ministro y hasta intendente. ¿Por qué no conquista ese liderazgo?

-No es un tema de edad, como se dice muchas veces. Para empezar porque en Uruguay la gente a los 40 años se pregunta qué va a hacer cuando sea grande. Los viejos liderazgos del Frente Amplio siguen siendo potentes. Mujica dice que encabezará la lista al Senado. Astori también, incluso titubeó con candidatearse a la Presidencia. De todas formas, es interesante el fenómeno de Óscar Andrade. Uno por su carisma. Segundo por ser un liderazgo nuevo que se reafirma en votos consistentes, siendo la segunda lista más votada, y que logra crecer en un sector que es de estructuras pesadas.

Jorge Lanzaro. Foto: Marcelo Bonjour

-¿El MPP cómo queda en ese cambio de liderazgos?

-La figura del “Pacha” Sánchez podría darle oxígeno. Sobre todo esa idea de quedarse con la Intendencia de Montevideo. Mujica no ha podido transferir su popularidad: ni en la elección departamental pasada, ni con Cosse ni con la candidatura a la presidencia del Frente Amplio. Por eso aspirar a quedarse con la principal intendencia del país, en términos de recursos, es vital. La IMM es un bastión de visibilidad, de dinero y de poder.

-¿Nuevos liderazgo equivale a nueva forma de hacer política?

-No sé qué quiere decir nueva forma de hacer política. Por lo general es un latiguillo de quienes dicen: “déjenme a mí y salgan los que están”. Eso tiene éxito en países con mucha corrupción o clientelismo. Pero en Uruguay, donde los casos de corrupción han sido marginales -lo que no quiere decir que haya que ignorarlos-, no aplica la idea de un libreto nuevo. Los liderazgos que están dejando de serlo han sido propositores: el cambio en paz, la innovación del gobierno, las reformas constitucionales, de educación, de la seguridad social, de la salud, luego la “agenda de derechos”. Eso es, en esencia, lo que se le exige a un político.

-¿Los “nuevos” no proponen?

-Depende. En algunos casos, las propuestas han sido irrisorias: sobre todo pensando en Sartori, Manini y Novick. Distinto es Talvi que ha propuesto un camino más serio. Podrá ser desafiante, como pretende, o no. Pero viene con sus propuestas. Lo mismo está haciendo Lacalle cuando muestra a sus técnicos y figuras que ocuparán cargos decisivos. Dicho de otro modo: eso de la “nueva política” no existe. La novedad, en todo caso, es que el Parlamento estará más fragmentado y va a apelar a tonos de convivencia más parecidos a la previa de las mayorías parlamentarias.

-“Pacto educativo, reforma jubilatoria, ley de urgencia”, ¿se está ante una coalición electoral, reformista, similar a la de 1994?

-La elección de 1994 fue terciada: un tercio el Frente, un tercio los blancos y otro los colorados. Eso significaba organizar una coalición en tríada: dos contra uno. Ahora no se sabe qué irá a pasar. El asunto es que la elección está reglada de tal forma que los partidos que son cercanos tienen que mantener la cordialidad y, al mismo tiempo, marcar su perfil. Talvi y Lacalle pueden ser cabezas de una eventual coalición, pero ambos quieren ser la cabeza (el partido formador). Eso implica mostrar discrepancias y competir con ese que se va a negociar luego. En la noche misma de la interna hubo diferencias notorias: Lacalle dijo que les pediría a sus asesores que hablaran con todos. Talvi dijo hasta dónde llega él, incluso unos días después señaló que “con Manini lo separa un océano”. Buscan conquistar electorados diferentes. Talvi pudo subir por una posición centrista y apunta a conquistar a esos desencantados con el Frente Amplio. Lacalle, por el contrario, parecería correrse más hacia la derecha. Esto es clave de cara a una elección nacional, como la uruguaya, de dos vueltas. En la primera vuelta voto por el que me gusta y en la segunda contra el que no me gusta.

-Dicen que la política es el arte de la negociación. ¿Qué no se negocia en una coalición?

-Suelen haber ministerios clave y que son del presidente: Economía, Interior y, a veces, Cancillería. Pero eso va a depender de las prioridades, los compromisos de gobierno y cómo hayan votado. los que integran la coalición.

-¿Cuáles son los riesgos de las coaliciones?

- Cuando a un gobierno le va bien, se suele beneficiar el formador de la coalición, el presidente. Pero cuando le va mal, se perjudican todos los socios.

-Último domingo de octubre, Uruguay vota. Último domingo de octubre, Argentina vota. ¿Influye el proceso argentino?

-Es difícil pensar en influencia. Más bien hay aprendizajes. Líber Seregni tomó debida nota del gobierno de Allende en Chile. Esa preocupación que Seregni tenía, la trajo a la realidad uruguaya. Buscó alianzas en pacto que traía mucha resistencia y apoyó una reforma constitucional que le retrasaba la victoria al Frente. Seregni prefería que el Frente ganara con fuerza y no con un mal tercio como Allende.

-¿Seregni, siguiendo esa línea, diría que al Frente Amplio le convendría perder?

-(Risas). Es probable que Seregni dijera eso. No era un hombre que le gustara ver perder al Frente, pero sí insistía en eso de la estrategia y la gobernación. El Frente Amplio tiene su elección más difícil en 20 años.

Jorge Lanzaro. Foto: Marcelo Bonjour

Un país lleno de directores técnicos y politólogos

-¿Asistimos a la política devenida en marketing?

-Hay nuevas modalidades de comunicación y más impacto de las redes sociales. Eso seguro. Pero la ciudadanía uruguaya es, todavía, muy politizada. En cualquier boliche te encontrás 30 directores técnicos y 30 politólogos tomando grapa. Eso hace que no se puede vender un producto si no tiene una oferta política consistente. No se venden candidatos a la Presidencia como quien vende pasta de dientes. Aun así, en el Uruguay los liderazgos potentes siempre han estado ligados a cambios de la comunicación. Los diarios populares fueron clave para Batlle y Ordóñez. La modalidad de recorrer el país lo fue para Herrera. La radio para Luis Batlle y Nardone. En la noche del último domingo de junio hubo mucho de comunicación. Se veía a los blancos sobre un estrado bailando al estilo (Mauricio) Macri. Un circuito cerrado de televisión mostraba una multitud celebrando. En la otra vereda, uno veía el festejo del Frente sin ese entusiasmo. Los dirigentes estaban con cara de poste y poca gente.

La hora de entreverar y volver a repartir

-El día después de la interna, ¿se confirmaron las tendencias que la Ciencia Política avizoraba?

-La elección primaria -ese es el nombre correcto- es solo un capítulo en la carrera. En anteriores ediciones hemos visto que el Partido Nacional suele tener una performance interesante en las primarias y luego, en octubre, su desempeño es distinto. A la inversa, el Frente Amplio suele repuntar hacia octubre.

-En este sentido, ¿Daniel Martínez dio paso en falso en cómo decidió la fórmula?

-No sé. En teoría tuvo el apoyo de buena parte de otros sectores del Frente Amplio. Pero fue raro.

-¿Cuánto importan las fórmulas?

-Es importante porque, se supone, expresa una idea de gobierno. La visibilidad del número dos siempre dependerá de la presencia que tenga el número uno.