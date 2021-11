Jorge Gandini: “Hay wilsonismo, pero falta organización”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un congreso que duró más de cuatro horas, ayer se reunió la Mesa Nacional del Movimiento Por La Patria del Partido Nacional que lidera el senador Jorge Gandini. “Wilsonistas hay por todos lados, lo que falta es wilsonismo, falta organización”, dijo el legislador a los más de 200 dirigentes de todo el país que lo escucharon en el Ateneo de Montevideo.

Además de dar un mensaje claro al resto del partido y consolidarse como sector, Por la Patria también conformó su agrupación de jóvenes de manera oficial ayer. La declaración leída por estos, subrayó: “Se destaca la trayectoria de crecimiento y consolidación tanto de nuestro líder Jorge Gandini como de nuestro sector Por la Patria, hoy protagonistas ineludibles de la agenda político partidaria, parlamentaria y nacional”.



Ese “protagonismo ineludible” se da a partir de que el sector fue la gran sorpresa de la elección de los blancos en agosto, al obtener tres lugares en el directorio del partido, cuando muchos pensaban que alcanzaría solamente uno.

“Hoy pensamos más electoralmente”, reconoció ayer Gandini, uno de los aspirante a ejercer el liderazgo del wilsonismo. La omnipresencia de Wilson y la necesidad de “construir un pensamiento político propio” fueron los ejes del discurso del líder a su sector.



“Estamos en casa devuelta y eso nos emociona tremendamente”, dijo tras el encuentro de Por la Patria Silvia Ferreira, hija del histórico dirigente blanco.



Al finalizar su discurso, Ferreira sostuvo: “Nos está viendo”, en referencia a su padre, llevándose la ovación de los militantes.

“Hay motivación para seguir adelante y hay mucho tiempo para construir lo que tenemos que hacer. No tenemos vocación de exclusividad y no es nuestro objetivo que Por la Patria esté llamada a la mayoría partidaria, nuestro objetivo es ayudar a recomponer un espacio con todos los que están en el partido. No queremos liderarlo, queremos ser parte”, explicó Gandini.

Defensa de la LUC.

El referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) estuvo sobre la mesa en el congreso del sector y Gandini llamó a “defenderla, aunque sea una competencia jugando de visitantes”. Y agregó: “Porque el Frente Amplio maneja, liderado por el Pit-Cnt, ese territorio mejor que nosotros”.



Según el senador, lo que está en juego en el referéndum contra la LUC no son los 135 artículos que se pretenden derogar, “sino el cambio” que se que se pretende impulsar desde la coalición. Y subrayó que el Frente Amplio busca la derogación “para complicar” al gobierno y no por el contenido de los artículos. “Es la unión de aquellos que han perdido el poder y que se encuentran en una instancia como esta”, sostuvo Gandini.



“Quienes no quieren los cambios son paradójicamente los progresistas del Frente Amplio y por eso hay un debate sustancial sobre la visión del futuro”, subrayó Gandini, y agregó que “no hay wilsonismo sin una agenda de cambios estructurales y profundos que tienen que ver con el desarrollo del país”.