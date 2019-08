Jorge Gandini: “El Frente Amplio deja una herencia maldita”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin los votos de los partidos de la oposición, la Cámara de Representantes aprobó ayer la Rendición de Cuentas 2018, la última que presenta este gobierno antes de las elecciones.

La oposición no acompañó el proyecto y sostiene que no se dispone de medidas para contener el gasto y evitar el aumento del déficit fiscal.



En su informe inicial, la diputada oficialista Lilián Galán destacó que el país lleva “16 años de crecimiento económico y avances de asistencia social continuos”. Y agregó: “No se pueden atribuir vientos de cola como se dice en tiempos electorales. Nosotros demostramos que seguimos creciendo. Ha habido distribución con justicia social”.



Galán planteó que existe una disociación “entre el bloque progresista y el bloque conservador”, como definió a la oposición. Pero el diputado nacionalista Sebastián Andújar le respondió que en el gobierno “se vive en una burbuja”, y que sus integrantes “no ven la realidad que vive la sociedad”.



“Se ha resentido la economía del país. La economía se sustentó en el consumo interno y la inversión. Pero ahora el consumo interno ha decrecido. Eso repercute en la generación de puestos laborales. Y no ha habido autocrítica de la bancada oficialista”, agregó Andújar.



A su turno, el diputado colorado Conrado Rodríguez afirmó en respuesta a Galán que “en 16 años de crecimiento económico no supimos ahorrar para sanear las cuentas públicas”.

Gestión.

El diputado nacionalista Jorge Gandini fue particularmente crítico con la gestión económica del Frente Amplio. De hecho, señaló que “se le deja al próximo gobierno una herencia maldita. ¿Es mala intención o es no saber qué hacer? El ministro Danilo Astori es un irresponsable y cree que sabe, pero nos ha dejado enterrados de cabeza a todos. Ustedes recibieron un país en crecimiento y se llevaron todo por un caño por la mala gestión, la corrupción y el despilfarro”.