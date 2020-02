Díaz se reunió con Lacalle y le transmitió "algunas preocupaciones" por ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte Jorge Díaz se reunió este lunes con Luis Lacalle Pou, presidente electo, en la sede del gobierno electo. Luego del encuentro Díaz dijo que le transmitió “algunas preocupaciones que tenía sobre algunas disposiciones del borrador de la ley de urgencia”.

En enero el gobierno electo divulgó el anteproyecto de la ley de urgente consideración que planea presentar en el Parlamento para su discusión.



“Le planteamos nuestra preocupación desde la óptica de funcionamiento de la Fiscalía. No se hizo un análisis completo de la ley, ni siquiera se hizo un análisis completo de todas las disposiciones penales y procesales”, explicó.



Además, dijo que la Fiscalía tiene dentro de sus funciones la investigación y la persecución criminal. Por lo tanto, procuran ser eficaces y eficientes y, según expresó, esto lo consiguen cuantas más sentencias y condenas obtengan, o sea cuantas mayores denuncias se aclaran.



Por ende, Díaz explicó: “Procuramos seguir mejorando cada día y que los institutos o las modificaciones a las instituciones que se apliquen colaboren o coadyuven con eso”.



Consultado sobre los posibles efectos de la erradicación del juicio abreviado —contemplado en el borrador de la ley de urgencia—, contestó que “obviamente la eliminación tendría efectos” pero que no comparte la opinión que han "expresado la Asociación de Fiscales como la Asociación de Magistrados Oficiales".



En enero la Asociación de Magistrados Fiscales y a comienzos de febrero la Asociación de Fiscales dijeron que con la reducción de los procesos abreviados el sistema podría “colapsar”.



“Lo que nosotros procuramos es que no se produzca un impacto negativo” con la ley de urgente consideración, sostuvo el Fiscal de Corte.