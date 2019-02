Si “algún jerarca habla mal de un dirigente político, en mi gobierno no dura dos minutos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, habló en varias ocasiones en los últimos días del precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou. Primero fue en el programa Quién es quién de TNU. Allí la jerarca sostuvo: “Él (por Lacalle Pou) es una persona que en el Parlamento no se ha destacado por ideas o proyectos, tampoco es un hombre que tenga una vida política propia, entró al Parlamento por los votos de su mamá, que estudió en una universidad privada, que nunca tomó un ómnibus -no sabe sacar un boleto- que no conoce la vida diaria de la mayoría de los uruguayos y yo creo que eso es un problema a la hora de gobernar”.

“La vida de todos los ciudadanos no es fácil y la inmensa mayoría de los ciudadanos no vive en La Tahona, no vive en un barrio privado. Viven en barrios en los que le pasan cosas (...) y esos problemas desde un barrio privado no se conocen, se vive en una burbuja”, agregó la secretaria de Estado.

Días más tarde, Muñoz redobló la apuesta. Primero en Todo Pasa de Océano FM el lunes. "Nadie o pocos tienen la suerte de hacer una carrera y dedicarse exclusivamente al camino que lo llevaron sus papás. Eso no es ofensivo", dijo. "Creo que no tiene experiencia de vida ni experiencia política como para ser presidente de la República", sostuvo ese mismo día más tarde en el programa Vespertinas de Monte Carlo TV.

Este martes, durante una visita a San José en el marco de la campaña electoral, el senador fue consultado por los dichos de la ministra. “Recién estaba haciendo memoria, porque hace tiempo que no me tomo un ómnibus, pero me tomaba el 104, el 181 para un lado, el 183 para el otro, el 142”, dijo al Canal 9 de San José en declaraciones recogidas por Subrayado. “Y después todos los Copsa de Avenida Italia”, comentó.

Luego, añadió lo que sí le parecía “importante” de este episodio: “Si el día de mañana a nosotros nos toca ser gobierno y algún jerarca del Estado habla mal de un dirigente político, de otra persona, en mi gobierno no dura dos minutos”.