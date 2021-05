Jerarca del FA investigada en INAU; hallan 171 expedientes a los que nunca se les dio trámite

Una investigación administrativa del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), encontró “responsables” a la extitular del Departamento de Sumarios y a la exdirectora de la División Jurídica Notarial del organismo, Adriana Venosa, hoy representante del Frente Amplio en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), de “actos, hechos u omisiónes irregulares” tras detectar 171 expedientes sin trámite en un armario.

Entre los documentos vinculados a causas que comprenden a funcionarios e internos de los centros y hogares de todo el país, las autoridades encontraron fragmentos de expedientes, escritos que relatan faltas administrativas que ya prescribieron y sumarios que caducaron.



La situación fue advertida por el directorio del INAU tras una investigación administrativa dispuesta en la División Jurídica Notarial. Si bien se detectó “elementos de convicción suficientes” para “afirmar la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones irregulares” de las exjerarcas, la investigación tuvo que ser clausurada y archivada dado que los 171 expedientes contienen causas ya caducadas y las exfuncionarias hoy están desvinculadas del organismo. La exdirectora del Departamento de Sumarios se jubiló, mientras que Venosa, que era su superior, debió cesar su pase en comisión para ir al Inisa.

Uno de estos 171 casos llegó al directorio en agosto del año pasado cuando se informó sobre una investigación administrativa “con todos los plazos vencidos” acerca de una serie de presuntos “hurtos” en dependencias del INAU en Salto, informó a El País el presidente del directorio del organismo Pablo Abdala.



En este caso “se procesó la información, se reunieron las pruebas, se identificó a los responsables de los hechos y, sin embargo, misteriosamente hace seis años el expediente quedó en ese armario y no fue vehiculizado”, comentó Abdala.

Luego de tomar conocimiento de este caso en agosto de 2020, y tras ser advertido de que podía haber eventualmente otros similares, el directorio del INAU solicitó la investigación administrativa. Abdala dijo que “de esos 171 expedientes, una parte muy importante estaban terminados, es decir, se hicieron investigaciones, fueron instructores a los centros del interior (del país), recogieron testimonios, reunieron todas las pruebas y cuando los mandaron a Sumarios, ahí se encajonaron”.



Incluso, el jerarca añadió que hay expedientes “detenidos desde hace 10 años”, sin ningún tipo de trámite.



"Me extraña".

Venosa, que ingresó al INAU en 2016, se mostró sorprendida ayer al ser consultada por El País sobre el tema. Ella aseguró que cuando dejó su cargo en abril de 2020 “un informe de inspección dio que absolutamente todos los expedientes estaban al día”. De hecho, aseguró que sin ese pronunciamiento nunca hubiera podido dejar su cargo.

De todas maneras, comentó que esto pudo haber ocurrido: “Me extraña. Puede ser que ese departamento (Sumarios) haya guardado expedientes físicos en un placard, pero me suena rarísimo que eso no esté documentado en el sistema electrónico”, dijo la abogada que contó que cuando ingresó a su cargo detectó “algunas dificultades con respecto al volumen de trabajo” en este mismo departamento.



Venosa señaló que al momento de su ingreso “muchos funcionarios del área de Sumarios se habían ido a trabajar a otras áreas del INAU”, y que por eso había “una carencia de personal”. La ahora directora del Inisa aseguró que “no había atrasos” pero que sí “había mucho volumen de expedientes en trámite y los más antiguos databan de dos años para atrás (de 2016)”.

Incuso detalló que apenas ingresó a su cago, solicitó a los seis departamentos que integran Jurídica que le enviaran los expedientes en trámite y que encontró que “no había grandes atrasos”. La exjerarca aseguró que desconocía que el INAU había iniciado una investigación administrativa sobre el tema e incluso insistió en que “es muy raro” lo detectado porque las inspecciones suelen ser “muy rigurosas”.

Se evalúa llevar caso a la Justicia

El presidente del directorio del INAU, Pablo Abdala, dijo a El País que, en el caso de los 171 expedientes a los que no se les dio trámite en la anterior administración, “no se descarta nada, incluso la posibilidad de pasar el tema a la órbita judicial”. El jerarca señaló que existen delitos contra la administración pública que “tienen por sujeto activo a los funcionarios públicos”. En este sentido dijo que existe “el delito de la omisión a los deberes del cargo”. Y añadió: “Habrá que analizarlo y pedir informes”.



Adriana Venosa, la exjerarca del INAU, está de acuerdo con que se lleve adelante una investigación. En diálogo con El País, la hoy directora del Frente Amplio en el Inisa, señaló que “está bien” que se investigue “siempre que se detecten irregularidades”.



Y añadió: “Si se detectó un mueble con expedientes tan antiguos, está perfecto y habrá que ver también quiénes eran los directores de Jurídica que estaban en ese momento”. Abdala propuso ayer en el directorio del INAU plantearle a Jurídica que se expida sobre el caso particular de Venosa, dado que, a pesar de ya no pertenecer al organismo (en un cargo que ejerció en pase en comisión), mantiene aún en reserva su puesto en Ancap.



Abdala no coincide con Jurídica en que haya caducado la “potestad disciplinaria” de la funcionaria. Entiende que “es un hecho muy grave e indica que en la División Jurídica hubo una conducción negligente”. Al respecto agregó: “A mi juicio, hay responsabilidad administrativa y disciplinaria”.