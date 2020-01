Jerarca de Bomberos es investigada por vacacionar en la estancia de Anchorena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay un cuartelillo de Bomberos a pocos metros del río San Juan (Colonia) y de una extensa playa sobre el Río de la Plata, y a muy pocos metros de la torre que guarda los restos de Aaron de Anchorena. Ocupa un antiguo local de la Prefectura y está ahí por decisión del presidente Tabaré Vázquez.

En el año 2016 la estancia presidencial perdió su muelle. Una falla eléctrica generó un incendio que arrasó con la estructura histórica. El primer mandatario resolvió una custodia especial para ese lugar. Desde ese momento hay tres bomberos a disposición.



Ahora el uso del cuartelillo está bajo la lupa. La Dirección Nacional de Bomberos recibió una denuncia que apunta a la jefa del Distrito III (Colonia), comisario mayor Claudia Pérez y a su marido, un efectivo subalterno.

Uno de los sindicatos de la repartición, la Liga de Bomberos del Uruguay (LBU), informó el día 21 de agosto pasado sobre una serie de irregularidades ocurridas en esa paradisíaca estancia estatal.

Por esos días Pérez ya venía siendo mencionada como eventual nueva directora nacional de Bomberos, cosa que no fue reconocida por futuros jerarcas del Ministerio del Interior, consultados ayer por El País.



Tras una investigación de urgencia, el 3 de diciembre el director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, ordenó una investigación administrativa a cargo del subdirector nacional, Antonio Azevedo. Uno de los primeros avances de la investigación, al que accedió El País, señala que Pérez, su marido y parte de su familia se instalaban en el cuartelillo durante los fines de semana largos, Turismo, vacaciones escolares o cuando coincidían las vacaciones de su marido.

Para ello “liberaban” a los bomberos que estaban de guardia y los enviaban a sus casas. Se trata de funcionarios que se desempeñan en un régimen de tres días de trabajo y seis de descanso.

Cuando se conoció la denuncia de LBU la jerarca convocó bajo el alero del cuartelillo a los funcionarios y los reprendió. Primero les quitó los celulares, luego exigió a cada uno de los funcionarios, delante de todos sus compañeros, que confesara su denuncia.



Nadie admitió nada. Después la jerarca rompió en llantos. “Ustedes saben que mi nombre está propuesto para directora de Bomberos, ustedes saben el daño que me están haciendo. Si sale a la luz que yo me quedo acá a mí me sumarean (SIC)”, dijo la jerarca a los funcionarios según se consigna en la investigación.

Por otro lado, la comisario mayor exigió a sus subordinados que cuando se realizara la investigación administrativa declararan que ella nunca se había quedado en el destacamento y que cada vez que llegaba al lugar pernoctaba en el “hotelito” con el que cuenta la estancia presidencial.



Los testimonios obtenidos señalan que, tras el frustrado interrogatorio, la jerarca resolvió llevarse los cuadernos de novedades y el libro de presentismo.



En la denuncia también se menciona que el cuartelillo fue reparado por los propios funcionarios de Bomberos haciendo uso de horas de trabajo y materiales de la repartición. También se menciona que los materiales sobrantes fueron trasladados por la jerarca y su marido en el vehículo de la dependencia oficial.