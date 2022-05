Jefe de gabinete de Vivienda "ya no se sentía a gusto trabajando", reconoció Irene Moreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la renuncia del teniente coronel retirado Gonzalo Reissig como jefe de gabinete de la ministra de Vivienda Irene Moreira, la jerarca reconoció este miércoles que el funcionario le trasladó que "ya no se sentía a gusto trabajando".

Consultada en Doble Click (Del Sol) sobre este cambio y el nombramiento de Alejandra De Melo, viuda del fallecido ministro de Defensa frenteamplista, Eleuterio Fernández Huidobro en el Plan Juntos, respondió: "Son movimientos de esas piezas de ajedrez que se hacen en todo lugar para buscar un mejor resultado".

Respecto a la salida de Reissig, dijo que renunció "por problemas particulares, seguimos en una excelente relación". En diálogo con El País, el militar retirado había declarado: "Decidí dar un paso al costado porque donde estaba era un cargo de extrema confianza en el cual yo entendí que ya no cuento con esa extrema confianza”.



Al respecto, Moreira respondió esta mañana: "El me dio motivos personales, (un) problema familiar y también ya no se sentía a gusto trabajando. Como él bien dice, es un cargo de confianza mio y que lo designé yo".



"Son cambios que se hacen para el buen funcionamiento y buscar la mejor forma de trabajar todos en forma conjunta. Agradezco el apoyo y por todos estos años que trabajamos con Gonzalo Reissig. Va a seguir siendo un colaborador mío", aseguró la secretaria de Estado.



Consultada sobre quién será el sucesor de Reissig, Moreira respondió: "No ha sido designado nadie. No tengo previsto en este momento designar a nadie todavía. Está en estudio. No hay ningún nombre manejándose. No fue un cambio por alguien".



El País informó hace una semana que Moreira tiene la intención de conformar una propia corriente política dentro del partido que lidera su esposo. Al manifestar la intención de tener en los cargos de especial confianza figuras elegidas directamente por ella, lo que derivó en varios episodios de tensión en el ministerio. Reissig, que era una de las figuras que acompañaba a la ministra a todas las recorridas y actividades de la cartera, dejó de ser convocado.



Sobre este punto, Moreira dijo que "todas" las designaciones en el ministerio fueron dictadas por ella. Además, sobre un espacio propio dijo que "hay quienes entienden que sería bueno hacer una apertura" porque "hoy por hoy existe una única corriente dentro de Cabildo".



Consultada sobre si le gustaría liderar una nueva corriente, planteó: "Entiendo que es necesario si uno quiere crecer, la posibilidad es esta, abrir el abanico para que todas las personas puedan ingresar".



Sobre la contratación de De Melo sostuvo que es "una simple funcionaria que está en este momento en un contrato de prueba (3 meses)", que percibe "un sueldo mínimo de los que entran" al ministerio. De Melo realiza un "trabajo en el territorio y está cumpliendo, marcando reloj".



En 2011, una empresa de De Melo fue contratada para la limpieza del Hospital Maciel, Buena Estrella, y denunciada por una sobrefacturación de $ 3 millones. El caso fue investigado por la justicia y el expediente terminó siendo archivado.



Respecto a si este antecedente no condiciona la contratación, retrucó: "No podemos condenar a una persona por hechos del pasado. La persona hoy en día es una trabajadora, fue sobreseída y archivado su caso. Está haciendo un trabajo bueno, tiene experiencia en trabajo en territorio. Yo tengo que evaluar cómo funciona y cómo está actuando en este momento en el Plan Juntos".