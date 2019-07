Jefe de campaña de Sartori niega que su equipo haya tenido vínculo con Ecos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, tras las declaraciones de la exeditora del Portal Ecos Magdalena Herrera, el jefe de campaña de Juan Sartori, Pablo Viana, emitió un comunicado en el que niega que su comando haya tenido nexo con el medio de comunicación.



"El sector político “Todo por el Pueblo – Partido Nacional”, no ha tenido ni tiene relación alguna con el indicado medio de comunicación", aseguró Viana. "El equipo de campaña que dirijo (tampoco) ha mantenido nexos con el medio de referencia", agregó.



El miércoles a la noche, en el programa "En la mira" (VTV) Herrera señaló que recibió instrucciones del comando de campaña del empresario para "atacar" a Luis Lacalle Pou.

"Me venían del comando de campaña de Sartori (no del comando de comunicación) del número dos, de Óscar Costa y me decían: 'De hoy en más tenés que publicar una nota por día hasta el 30 de junio, que te vamos a mandar, que tiene que estar entre las tres más destacadas y permanecer todo el día'", contó.



Al respecto, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala informó que planteará al Directorio del Partido aportar ante la Fiscalía las declaraciones de la exeditora del portal de noticias Ecos.



El legislador señaló a El País que la “idea” es “llevar esos elementos” a la fiscal Brenda Pupo que investiga la campaña de noticias falsas contra el senador.



Hace una semana, y tras terminar segundo en la elección interna del Partido Nacional, Sartori tomó la decisión de que el portal Ecos abandone el periodismo para sumarse a su equipo propagandístico.

En un principio su equipo de comunicación se desmarcó de esta situación. Luego, el propio Sartori explicó que él financia Ecos, pero que "no es un muy buen negocio y pierde plata". "Si a alguien le interesa podríamos hacer un negocio con alguien", agregó.

Comunicado completo:

Ante versiones que circulan en diversos medios de comunicación que involucran a nuestra campaña con la empresa propietaria del Portal Ecos, paso a formular las siguientes precisiones:



1) Que el sector político “Todo por el Pueblo – Partido Nacional”, no ha tenido ni tiene relación alguna con el indicado medio de comunicación.



2) Que, tampoco, el equipo de campaña que dirijo ha mantenido nexos con el medio de referencia.



3) El vínculo del Sr. Juan Sartori con la persona jurídica propietaria del medio de prensa Ecos es ajeno a la tarea política que hemos realizado ni ha influido en absoluto en la misma.



4) Las declaraciones y opiniones de integrantes de este sector político son de responsabilidad personal de quien o quienes las emiten.



5) En consecuencia, el equipo de campaña de Juan Sartori ni el sector político que lo postuló a la Presidencia de la República, tienen responsabilidad en el indicado episodio empresarial.