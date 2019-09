Javier Miranda contra las propuestas económicas de Lacalle Pou y Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, pronosticó que, de ponerse en práctica, las propuestas económicas de blancos y colorados desembocarán en una crisis similar a la que vive Argentina.

Miranda se reunió ayer con el canciller, Rodolfo Nin Novoa, para interiorizarse de cómo la Cancillería está siguiendo la situación de los uruguayos en el país vecino.



Tras el encuentro Miranda dialogó con la prensa y sostuvo que en la región “hay efectivamente dos proyectos (político-económicos). Hay un proyecto que no es solamente en Uruguay que yo creo que es el que promueve esta coalición a la que convoca el doctor Lacalle Pou, que es un modelo de shock de austeridad, como así se planteó. De retracción, de retiro del Estado. Ese es el modelo que se ha aplicado en Argentina, es el modelo que se viene aplicando en la región. Frente a ese modelo hay otro que es el que proponemos los progresistas que decimos, no es ese el camino. El retiro del Estado es una mala propuesta para las situaciones de inestabilidad económica. Argentina lo acaba de demostrar. Por eso estamos alertando que si se aplican estas cosas en Uruguay, hay riesgo de que sucedan estas cosas. Porque es un modelo que no es nuevo”.

Consultado acerca de en qué se asemejan las políticas que aplicó Mauricio Macri en Argentina y las que proponen blancos y colorados, Miranda dijo que “proponen achicar el Estado, el déficit fiscal. No hablan de otra cosa, no hablan de los derechos de la gente. De lo único que hablan es de achicar el déficit fiscal y de la única forma que proponen hacerlo es achicando el gasto y no hay otra forma de hacerlo que por el lado de las políticas sociales porque los otros gastos son rígidos, que fue lo que hizo el macrismo. Y lo otro que proponen es el retiro del Estado, que sea el mercado el que asigne los recursos, que fue lo que dijo la asesora económica de Talvi (Ana Inés Zerbino). Nosotros creemos que es una propuesta profundamente equivocada”.



Al ser consultado en torno al surgimiento de propuestas políticas como las de Cabildo Abierto sostuvo que “hay expresiones en la política uruguaya de vertientes de derecha rancia, casi de ultraderecha, que son preocupantes porque es un fenómeno que se da a nivel mundial y el problema es que con ellos se proponen hacer coaliciones”, dijo en referencia a comentarios de Luis Lacalle Pou. “Aquí están hablando, frente a la coalición de los progresistas, de una colación de conservadores, neoliberales y reaccionarios también porque están hablando de cinco partidos ¿no? Entonces háganse cargo de las propuestas de los cinco partidos”.