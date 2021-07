Javier García denunció que boletos de militares no se usaban y se pagaban

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, que compareció ayer ante la Comisión de Presupuestos en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas, advirtió en conferencia de prensa que hubo irregularidades con beneficios de boletos y tickets alimentación para soldados durante la pasada administración.

El jerarca informó que a partir del primero de enero de 2022 va a haber 3.564 beneficiarios -entre sargentos 1° y oficiales hasta capitán- con montos que $ 1.150 a $ 1.550. Con esto se completarían las partidas especiales que comenzaron este año en los primeros grados del escalafón subalterno.



Además, García advirtió que, por la pandemia, se repartirán 20.000 canastas de alimentos de 14 kilos para los rangos más bajos, y además se les va a sumar una recarga de garrafa de 13 kilos de manera gratuita. “Es un paquete que supera el medio millón de dólares”, sostuvo el ministro.



En la comisión, las palabras de García no conformaron al Frente Amplio que advirtió que, pese al aumento, debido a la inflación, lo que iba a haber era una caída del salario real, además de advertir que los militares habían perdido beneficios, como ser montos en tickets alimentación y en la cantidad de boletos gratuitos.

Ante esto, el secretario de Estado subrayó: “En materia de alimentación no solo no disminuyó nada, sino que aumentó en $ 11 millones. Y en materia de boletos, informamos de cosas muy particulares, hemos cambiado un sistema que lo que hacía era subsidiar empresas. Se otorgaba cierta cantidad de boletos independientemente de si se utilizaban. Y hemos descubierto que eran muchos los que no se usaban, en algunos meses de 2017 fueron el 60%”.



“También con los tickets pasaba eso -continuó-. Hemos encontrado, y fue motivo de una investigación, tickets vencidos que significaron mucha plata y que nunca llegaron a un soldado, quedaron en la oficina de un ministerio. Hablamos de más de un millón de pesos”.

El ministro sostuvo, por otro lado, que antes de fin de año “va a llegar al país un helicóptero que será para la Fuerza Aérea”. Este sustituirá al que se estrelló en marzo pasado cuando trasladaba dosis de Pfizer a Rocha.



Esto, además, se enmarca en un compromiso de la coalición de gobierno por el cual se pretende hacer una renovación de la flota. García siendo parte de la oposición había denunciado en varias oportunidades la poca inversión en este sentido.