Javier García aseguró que el ejército repartió 40 toneladas de comida en ollas y merenderos

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró que este viernes las fuerzas militares distribuyeron alimentos en “105 puntos de Montevideo y cuatro que pidió el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Canelones”. Según el ministro el recorrido implicó acercar 40 toneladas de alimento a quienes acuden a ollas populares.

En rueda de prensa, García resaltó ayer la importancia de tener un trabajo “mancomunado” con el Mides en una tarea básica. Sobre esta destacó la necesidad de partir de “una absoluta transparencia, conociendo de dónde salen los alimentos y con un recibo de qué llega y a quién”.



La puntualización de García tiene relación con un conflicto previo entre la coordinadora de ollas populares y el gobierno.



En la mañana del pasado viernes 7 de octubre partió el primer camión del Ejército con insumos para ollas y merenderos. Este viaje era realizado anteriormente por la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), quien no solo dejó de hacerlo, sino que perdió el diálogo con las autoridades del Mides por decisión del ministro Martín Lema.

Todo comenzó cuando el Mides solicitó a la CPS que brinde a la cartera un listado de cuántas ollas y merenderos reúnen, sus direcciones y el contacto de al menos un referente, los días y horarios en los que funcionan, la cantidad de personas que asisten y el número de porciones que entregan. La coordinadora, en un principio, decidió no enviar la información. Ante esto, el ministro Lema dispuso la quita del apoyo a la coordinadora. Tras la resolución, ese mismo día sobre las 15:00 horas, la organización cambió de postura y resolvió enviar los datos.



Pero la historia no terminó allí, ya que con la información brindada por la CPS el Mides detectó que 20 ollas no funcionan en las direcciones declaradas y que la cobertura total actualizada era de aproximadamente un 20% menos de lo que la organización manifestó. Ante esa situación, la cartera resolvió excluirla como intermediaria porque, entendió se “perdió la confianza”.