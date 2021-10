Jara “estaba en la misa y en la procesión”, criticó Paganini y dijo que fallo judicial es discutible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Omar Paganini, opinó este viernes que es "discutible" el fallo judicial que condenó a Gas Sayago a abonar a Marta Jara, exgerenta general de la empresa, una indemnización de $ 7 millones más reajustes por salarios impagos, licencias, salario vacacional y despido.

"Como todos los fallos judiciales uno puede tener su opinión. Yo lo encuentro discutible, creo que hay elementos que uno dice 'esta persona estaba en la misa y en la procesión', porque estaba dirigiendo a la empresa y a la vez reservándose el cargo. Esa es mi opinión personal, yo no soy jurista", expresó Paganini en rueda de prensa este viernes, y llamó a dejar actuar a la Justicia.



De todos modos, recalcó que él "no" hubiera hecho lo mismo que Jara.



La sentencia de la jueza Karina Martínez también incluye el pago de una multa a Gas Sayago por daños y perjuicios por no reingresar a Jara cuando dejó la presidencia de Ancap el 17 de marzo de 2020. Al cesar en Ancap, también cesó la licencia sin goce de sueldo de la exjerarca, indicó la magistrada.



En su edición de este jueves, el semanario Búsqueda publicó declaraciones realizadas por Diego Durand, vicepresidente de Ancap, que hacían referencia a Jara y al fallo conocido días atrás. "Todavía está por verse qué termina resolviendo la Justicia laboral, pero las decisiones que hay detrás son poco éticas. Actúa como una mercenaria y no como una servidora pública. Todo por dinero”, indicó.



Consultada este viernes sobre estos dichos, Jara respondió: "No tengo que opinar de eso. Yo creo que me defiendo con argumentos y no con descalificaciones de otras personas".