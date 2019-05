Jara tras denuncia: "Me parece insólito que se cuestione un trabajo realizado por técnicos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta de ANCAP, Marta Jara, calificó este miércoles de “insólita” la decisión de la oposición de radicar una denuncia penal por presuntos ilícitos registrados en la concesión a las empresas GNLS y OAS para la construcción de la planta regasificadora.

“Hemos entregado en la comisión investigadora todos los expedientes de la empresa relevantes durante ese período que se pidió investigar. Todos los informes, entre ellos el más importante que fue la adjudicación de la obra principal", expresó Jara y agregó: "Cuentan con el aval de cuarenta y siete técnicos de diferentes disciplinas y de diferentes organizaciones".



Además dijo que incluyen "consultores internacionales de primer nivel". "No he visto en ninguno de los informes de la oposición que se basaran en el juicio de expertos de prestigio y de reconocida autoridad. Me parece un poco insólito que se cuestione un trabajo realizado por técnicos de esta manera”, indicó.

Jara recordó que ANCAP es titular del veinte por ciento del paquete accionario de la firma Gas Sayago.



"Hay una denuncia penal. Estuve declarando el (pasado) lunes. En esa denuncia fue incorporado el informe que salió de la comisión investigadora por parte de la minoría. Por lo tanto, si aparecen nuevos elementos supongo que seguirá otra investigación. No sé exactamente de que se trata”, indicó a El País.

Estas afirmaciones de Jara fueron realizadas en el encuentro organizado por DUCSA en el Centro de Convenciones de Punta del Este del que participan los integrantes de la red de estaciones de servicio del sello ANCAP.



“En lo personal estoy muy tranquila y si es una instancia para aclarar no hay ningún problema. Estoy a disposición de lo que disponga la justicia”, añadió.



Jara señaló que tanto la empresa como ella misma siempre estuvieron a disposición y que en todo momento se brindó la información solicitada.