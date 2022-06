"Jamás fuimos colonos": Manini Ríos respondió sobre campo en Artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Claramente demuestra el doctor (Enrique) Guerra que yo, ni mi señora, ni mi suegro jamás fuimos colonos. Lo demuestra en forma contundente", remarcó Guido Manini Ríos este mediodía en conferencia de prensa acerca de un campo ubicado en el departamento de Artigas sobre el que existe una investigación en Colonización.

El semanario Búsqueda publicó este jueves que un informe de la Asesoría Letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) concluyó que tanto el líder de Cabildo Abierto, como su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira y su padre, Roque Moreira, son colonos propietarios en Artigas.



Manini Ríos dijo junto al jurista Guerra, grado 5 de Derecho Agrario, que "probablemente" se tome alguna acción y se "llame a responsabilidades" por lo acontecido.

El senador insistió en que existe una "maniobra política" detrás de la investigación sobre su vínculo con Colonización. "Tengo la convicción de que estamos claramente ante una maniobra política buscando desacreditar, desprestigiar, buscando tergiversar, buscando sembrar una duda o engañar".

Manini apuntó contra el representante frenteamplista en el INC. "El propio (Andrés) Berterreche director actual que era presidente de Colonización ¿no supo en su momento que tenia al comandante en jefe del ejercito como colono? ¿No llama la atención que una semana antes de referéndum se hiciera público todo esto?".



Y retomó el escrito que encomendó al catedrático, pero reafirmar: "Claramente el doctor Guerra lo demuestra con todos los argumentos y honestamente creo que un catedrático de la categoría de Guerra está diciendo exactamente la verdad".

"Yo estoy hoy acá muy a mi pesar porque esto se supone que se está sustanciando y falta la opinión definitivas de Colonización, el informe y la aprobación en el directorio que no lo tenemos. Acá lo que tenemos es una filtración a la prensa de un documento que reviste carácter de reservado y es lamentable tener que estar hoy exponiendo esto que debería ser reservado hasta que se termine todo el proceso", añadió.



"Es inaceptable en un Estado de derecho que ocurran este tipo de acusaciones totalmente infundadas", remarcó el senador.

Argumentación en contra

El senador dijo que su suegro Roque Moreira "era un militar en actividad. Un militar en actividad es incompatible con la actividad de colono" por lo que "le están asignando el campo a alguien que no tiene la aptitud para ser colono", enfatizó.



Citando una parte del análisis del catedrático, Manini Ríos leyó: "Los antecedentes demuestran que se trataba en definitiva de una operación inmobiliaria (...)".

"Al eliminarse las cláusulas propias de los negocios de afectación se evidencia que se estaba consagrando una enajenación que reintegraba los bienes al tráfico jurídico de la propiedad privada sin afectación alguna", prosiguió leyendo.



"No hay elementos que determinen la desafectación, es necesario demostrar antes, -y esto es lo medular-, que fueron realmente afectados a través de los negocios de enajenación celebrados, cosa que no se hizo. Máxime cuando hay claras constataciones documentales en el expediente que el campo no era apto para su colonización, ni que quienes los adquirieron reunían los atributos para ser colonos", subrayó Manini Ríos.

El senador cabildante remarcó que la conclusión que llegó es "totalmente opuesta a lo dictaminado en ese informe".​

Los tres han negado públicamente la condición de colonos desde hace meses, e incluso el líder cabildante ha cargado las tintas contra el medio de prensa en varias oportunidades.



El 18 de marzo, Búsqueda también informó que los tres eran colonos de acuerdo a un informe de una inspección oficial del INC. En ese momento, el directorio remitió el informe a la Asesoría Letrada -con el voto en contra de Berterreche- para a partir de allí tomar conclusiones. Esta mañana, el semanario informó que "según distintas fuentes políticas", la Asesoría Letrada ratificó la condición de colonos para los tres.

La publicación de este jueves señala que esta definición se conoce tanto en el Partido Nacional y el Partido Colorado. Búsqueda informó que el representante del último partido en el INC, José Amy, le informó de la situación al secretario general colorado Julio María Sanguinetti. El País consultó a Amy sobre el caso pero no quiso hacer declaraciones.

Ayer, señala el semanario, el directorio del INC trató el pronunciamiento de la asesoría, así como le dieron vista del informe a Manini Ríos, quien rechazó las conclusiones. Fuentes del organismo indicaron que el directorio del INC acordó enviar la réplica del líder cabildante a la Asesoría Letrada para que se expida.



Manini Ríos planteó a fines de marzo que el padrón 511 de Artigas fue adquirido por el Instituto en 1970. Un año después, agregó el senador, una resolución de Colonización sostenía que como “área inundable” ese campo, que hacía "imposible su utilización". En el mismo año, indicó que se abrió una licitación para vender dicho campo, de unas 1.300 hectáreas. Quien ganó esa licitación fue Roque Moreira, agregó Manini Ríos, que aseguró que se firmó un compromiso de compra-venta el 5 de julio de 1971.