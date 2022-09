Iván Posada no se volverá a postular como diputado, tras 20 años en la banca del Partido Independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Iván Posada ha sido diputado por el Partido Independiente durante cuatro períodos (2005 – 2025), y por el Partido Nuevo Espacio por dos (1995 – 2005). En entrevista con El País, el legislador aseguró que no volverá a postularse para la Cámara de Representantes y adelantó los ejes de la campaña del Partido Independiente para las elecciones del 2024.

Para las elecciones nacionales del 2024, ¿están analizando desde el Partido Independiente una posible alianza o coalición con el Partido Nacional en un eventual balotaje?



Todavía queda un trecho largo de gobierno, estamos a mitad de camino. Todavía queda todo el año que viene y el año 2024 será sí un año para hablar de temas electorales. Claramente yo creo que hay puntos de acuerdo que se han expresado durante el curso de este gobierno e indudablemente pueden ser una base para reiterar acuerdos de cara al futuro, cada uno manteniendo su expresión electoral, concurriendo cada uno por separado a las elecciones nacionales. Pero hay elementos en los cuales indudablemente hay temas que se pueden establecer como acuerdos básicos de cara a la elección nacional.



Vamos paso a paso y veremos en definitiva cuáles son los acuerdos que se logran y si eso hace viable que haya un acuerdo que se ratifique antes del período electoral para llegar eventualmente con uno de cara a la instancia del balotaje.



¿Se han planteado en la interna la creación de algún espacio como en su momento fue La Alternativa?



Hoy por hoy no está planteado. El partido ha asumido una visión crítica de esas decisiones que tomamos en 2019, creo que claramente significaron un perjuicio para el partido y por tanto hoy no nos estamos planteando ninguna instancia de esa naturaleza.

¿La creación de La Alternativa les causó alguna clase de división interna?



División interna no hubo. Lo que sí, a la luz de los resultados, yo creo que en el ámbito del Partido Independiente hay una visión crítica de esa decisión. El partido, que se orientó a establecer e incluso hasta definir candidaturas a nivel de La Alternativa, decidió desandar el camino y volver atrás. Yo creo que la visión crítica que tenemos es que en ese ir y venir, en ese tomar una decisión y revocar la misma decisión, el partido perdió, claramente en su presentación ante la sociedad resultó perjudicado. Los resultados electorales así lo manifiestan, obtuvimos realmente un verdadero mazazo desde el punto de vista del resultado electoral del 2019, el peor desempeño electoral del Partido Independiente.



Tomando en cuenta los números del Partido Independiente en las últimas encuestas, ¿ya se plantean alguna estrategia política o de comunicación para la campaña?



Ese es un tema de permanente preocupación. El tema de la comunicación en el mundo de hoy marca un hito bien importante de cara a la presentación de las distintas opciones electorales en una instancia como la que está prevista para el 2024. Por tanto, yo diría que ese es un tema en permanente revisión, porque creemos además que nuestra comunicación desde el punto de vista electoral no ha sido la más adecuada, especialmente en la medida que no se ha manejado bien un tema que ha tenido una irrupción muy importante en la comunicación, como es el tema de las redes sociales. Ahí nosotros no hemos tenido un buen desempeño.



¿Esperan mejores resultados en las próximas elecciones?

​

Por supuesto, hay muchos aspectos a corregir. En particular, la estrategia comunicacional. El partido también ha tenido en estos años una participación muy activa en la coalición de gobierno. Pablo Mieres ha ocupado el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social, uno de los ministerios claves especialmente en el relacionamiento entre capital y trabajo, y ha tenido además un excelente desempeño. Eso sin dudas es un activo que antes el partido no tenía porque su única manifestación desde el punto de vista de su actuación había sido el Parlamento, por lo tanto, no podía ofrecer una gestión en un nivel como el de un ministerio, que refiere ya a una actuación pública que es demostrativa de la capacidad en este caso del principal líder del partido.



¿Van a hacer énfasis en la gestión de Mieres como ministro de Trabajo y Seguridad Social para la campaña?



La gestión de Pablo Mieres en el ministerio de Trabajo es en todo caso demostrativa de la capacidad de ejecución que tiene el partido de llevar adelante las políticas públicas. La política referente al área de trabajo y a las relaciones entre capital y trabajo resulta particularmente clave en nuestro país y creo que sobre todo por lo que se había expresado previamente a la elección, de qué iba a pasar, de que se iban a abandonar los Consejos de Salarios y demás. Quedó demostrado que en el ámbito de la coalición de gobierno ha existido una especial preocupación por el funcionamiento de los Consejos de Salarios, y creo que al final del período, a pesar de todas las dificultades que hemos notoriamente tenido, particularmente por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus, con las consecuencias que ha tenido indudablemente para algunos sectores y una caída del salario real, todos acordamos que en el curso de este período por lo menos se inicie un camino de recuperación de esos sectores.



Además de trabajo, ¿cuáles son los otros grandes ejes de su campaña de cara al 2024?



Yo creo que Uruguay debe de una vez por todas tratar de generar una superación de los niveles de pobreza que están concentrados en niños y adolescentes. La pandemia dejó el tema bien en claro con el crecimiento de la pobreza a nivel general. Uruguay a raíz de la pandemia tuvo en el 2020 un crecimiento en el entorno de las 100.000 personas más por debajo del nivel de pobreza. Pero cuando uno analiza los datos hacia el interior y los descompone en función de las edades está claro que ese mayor impacto lo sufrieron los niños, niñas y adolescentes. El tema de la niñez y adolescencia en la pobreza nos parece un desafío que debe estar en un nivel de importancia destacable para tratar de que sea superada. Esta es una realidad del Uruguay que se viene arrastrando desde hace varios gobiernos y que en todo caso debiera ser una preocupación fundamental a nivel de los partidos políticos, por lo menos lo es a nivel del Partido Independiente.



¿Usted se ve integrando la fórmula presidencial del Partido Independiente en un futuro o se centraría en el Parlamento?



Al cierre de este período de gobierno voy a cumplir 30 años como diputado. En lo que refiere al cumplimiento de la representación del partido me parece que hay que dejar lugar para que otra gente, gente más joven que yo, haga también su experiencia. Si bien yo no estoy pensando en retirarme de la política, sí creo que uno tiene que ser consciente de que se tienen que generar procesos de renovación a nivel de los partidos. Nos parece que allí hay también un desafío bien interesante para el Partido Independiente.



¿En qué lugar se ve usted luego del 2024?



Estoy pensando ya en cerrar una etapa. Eso no debe verse como una cosa de que me voy para mi casa, pero que claramente me parece que es momento de que otros compañeros asuman la representación del partido. Está claro que no me voy a postular como candidato a diputado, eso lo tengo absolutamente claro.



¿A senador tampoco?

​

Puedo integrar la lista del Senado, pero en lugares que no supongan una representación concreta. Puede ser a través de una suplencia o lo que fuere, pero no estoy pensando en eso.



¿Va a aspirar a un cargo en algún otro organismo del Estado?



Eso en todo caso se verá después, yo en este momento no me estoy generando otras expectativas que las que estoy diciendo. (En) el partido, además, desde el punto de vista de sus perspectivas lo que puede aspirar es a un cargo eventualmente en el Senado. Salvo que cambie mucho la realidad, volver a tener representación en el Senado sería un objetivo realmente plausible para el Partido Independiente. En este caso, el candidato al Senado va a ser Pablo Mieres.



Hablaba de dejar lugar a otras figuras dentro del Partido Independiente, ¿cuáles son algunos de esos nombres?



Yo creo que hay muchos compañeros que pueden realmente dar un salto en lo que es representar al partido en la Cámara de Diputados. Hay compañeros que tienen trayectorias largas de actuación en el ámbito público, algunos de ellos están ahora desempeñando cargos en el Poder Ejecutivo, por tanto, yo creo que es bien interesante que se dé incluso una competencia dentro del partido a los efectos de llegar a la instancia de representarlo en el Parlamento.