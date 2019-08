Iturralde rompió la tregua de paz en el Partido Nacional y tuvo un cruce con Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la campaña "Lo que nos une" que lanzó el Partido Nacional tras las internas y la supuesta tregua entre los diferentes sectores, el diputado nacionalista Pablo Iturralde volvió hoy a protagonizar otro enfrentamiento con su correligionario Juan Sartori, esta vez en la inauguración del monumento a Wilson próximo a la entrada del viejo aeropuerto de Carrasco.

En medio de la inauguración, Iturralde se encontró con Sartori y le recriminó que Sartori hubiese dicho que había "dirigentes deshonestos" dentro del Partido Nacional.

Pablo Iturralde: "¿A quién te dirigías cuando decías dirigentes deshonestos?

Juan Sartori: "Absolutamente a ninguno que conozca yo o conozcas vos"

Iturralde: "Pero vos aludías a un tuit mío"

Sartori: "Para nada"

Iturralde: "No era a mi a quien te referías?"

Sartori: "Nunca lo leí. No sé de qué me hablas. Así que tranquilo. Vamo arriba Pablo".

"No, no, suavecito por las piedras", contestó Iturralde a un grito de que se dieran un abrazo.



Es la segunda vez que Iturralde le recrimina esto. La primera había sido en junio precisamente en un homenaje que se le había hecho a Wilson.



Desde el entorno de Sartori dijeron a restaban trascendencia al episodio pero reclaman que Iturralde se retracte de las acusaciones que hizo en campaña, en especial, la que afirmaba que detrás de la candidatura de Sartori estaba José Mujica.

Sartori posteriormente se encontró con Mujica, quien le dijo "Te van a pegar eh?" entre risas. Alguien pregunta por qué el expresidente había dicho que le iban a pegar y Sartori respondió: "Nos pegan siempre a los políticos".