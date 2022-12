Iturralde cruzó a la oposición y sostiene que hay un "operativo político" para presionar sobre el sistema judicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, denunció este lunes que hay una "operación política" alrededor del caso judicial del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. También apuntó contra los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera por no reunirse con la fiscal Gabriela Fossati, que lleva adelante la investigación del caso.

Las declaraciones llegan después de que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijera ayer domingo que "el gobierno se agotó y en menos tiempo de lo que la ciudadanía esperaba".



Iturralde apuntó contra quienes hacen acusaciones de que "operan mafias y que hay coimas en la Toree Ejecutiva". El presidente del Directorio Partido Nacional cree que esas declaraciones hay que "sustanciarlas" y, además, que "hay que hablar en concreto" de a qué se están refiriendo. No hacerlo es "complicado porque, si tienen toda esa información", esos datos son "importantes".



También mostró "preocupación" porque se "filtra todo lo que pasa en Fiscalía". Por ese motivo, se comunicó con el fiscal de Corte, Juan Gómez, y el presidente de gremio de fiscales, William Rosa.

"Me da la sensación de que con todas esas operaciones hay una operativo de 'ensuciemos; no sustanciemos; tiremos, tiremos al bulto porque algo queda'. Y, en el fondo, siento que hay una suerte de presionar sobre el sistema judicial y la opinión pública. Además, te ponés a mirar lo que está pasando y no veo que, en definitiva sustenten sus declaraciones", añadió.

La reunión.

Iturralde apuntó este lunes contra Carrera y Bergara por no reunirse con la fiscal Fossati. El titular del Directorio blanco "decodifica" la explicación que realizó Bergara en su cuenta de Twitter como que "no quiere ir a declarar y cooperar en la investigación".



Y apunto: "¿Quién es para hablar con el fiscal de Corte (Juan Gómez) y decirle que quiere otro fiscal? El querer manipular y elegir el fiscal ante el que declara me parece increíble. Primero denuncian, después, cuando se sale a investigar, plantean una convocatoria de la Asamblea General y se hace. Luego no quieren declarar ante la Justicia. Pretenden elegir quiénes son sus fiscales. Son operativos completos. Porque básicamente, en el fondo, lo que veo es que están diciendo 'que me den con otra fiscal que sea más manipulable'".



Bergara aclaró este lunes que, el mismo día que los citó la fiscal Fossati a él y también senador Charles Carrera, ambos legisladores tenían una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para plantear que el caso que los "involucraba (creación de fichas personales con fines extorsivos) se tramitara por separado de los restantes posibles delitos derivados de los chats" de Astesiano.



Al mismo tiempo, Bergara contó que tuvo una conversación telefónica con Fossati donde les informó que había abierto una causa separada por el tema de él y Carrera, y que su "intención expresa" era trasladarles "tranquilidad". En ese marco, los senadores entendieron que la "reunión perdía sentido dado que el tema" lo trataron telefónicamente, explicó.

Al presidente del Partido Nacional le da la "impresión" de que "arremeten para que no sea alguien independiente". Y añadió: "Hay operadores disfrazados de comunicadores que conocen Fiscalía porque estuvieron adentro y pretenden tratar de buscar quién atiende sus casos. Eso no es así. La Justicia es para todos y te toca quien te toca. Y no creo que unos sean mejores que otros. Quien tiene que resolver si cambian o no cambian es el fiscal de Corte".