Para Isaac Alfie, “no se sabe si en el Mides se gastó bien o mal”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, visitó, virtualmente, ayer el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, e hizo una exposición general sobre los pilares básicos en los que se asienta la estrategia presupuestal del gobierno, que deberá presentar su proyecto quinquenal en 13 días. Las prioridades para Alfie son tres: “inversión privada, para generar empleo genuino; formación de capital humano, para la nueva economía; y asistencia social que apunte a superar la pobreza estructural”.

El secretario general del partido, el senador y expresidente Julio María Sanguinetti, contó a El País que al referirse a la asistencia social, “Alfie insistió en que la mayoría de los programas sociales no tienen evaluación (...) En el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) no hay evaluación. No se sabe si se gastó bien o se gastó mal”, dijo el senador, que sintetizó así el planteo del director de la OPP.

Una nota de Presidencia publicada en julio de 2016 destacaba el trabajo del Observatorio Social del Mides, “que ofrece a la ciudadanía una base de datos que incluye más de 600 indicadores, información de 700 programas y recursos sociales públicos, así como más de 500 documentos”. De todas maneras, su trabajo evidentemente no convence a Alfie.



“Se invirtió mucho en la política de drogas. ¿Y qué resultado tenemos? ¿Está evaluada la eficacia? No. Alfie insistió mucho en la necesidad de hacer evaluaciones de la aplicación de esas políticas de impacto social. Dice que los recursos pueden ser suficientes o insuficientes en función de la administración y que ahí hay un enorme campo para mejorar”, aseguró Sanguinetti, quien destacó que “la mayoría de los programas no están evaluados y es fundamental hacer una evaluación porque la eficacia del gasto va en función de eso”.

Alfie planteó en el CEN que “hay programas muy grandes con impacto en poca gente o a la inversa y eso es lo que hay que ver”, dijo el senador.



El expresidente no se sorprendió con este planteo, que le recordó las palabras del exministro de Economía Danilo Astori, cuando en abril del año pasado, en el relanzamiento del Frente Líber Seregni, reconoció el problema. "No hemos sabido manejar la calidad del gasto público”, dijo entonces Astori.

Certificaciones de la ANEP.

El director de la OPP informó además “que este año aumentará el endeudamiento del Estado por impacto de la pandemia y por lo tanto la urgente necesidad de racionalizar el gasto público, que creció 8% real en 15 años y alcanza ya a un 38% (del PIB), en el nivel de los países desarrollados”.



“Alfie dice que lo fundamental es la reasignación de recursos, la eficacia administrativa, y señaló los ejemplos conocidos de las certificaciones por ausencia de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) que son expresiones de lo que es una administración que tiene que cambiar”, agregó Sanguinetti, quien planteó que “las certificaciones son tremendas” y dio datos al respecto.



“El presupuesto de la educación son $ 70.000 millones (al año), de los cuales el 30% es Primaria, el 20% Secundaria, el 15% UTU y el 9% es el pago de licencias. $ 6.000 millones está afectado al pago de las licencias por las ausencias”, destacó el senador, para quien la solución pasa por “controlar en serio”, porque “hay un aflojamiento en la certificación médica que va más allá de lo normal”.