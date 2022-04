Isaac Alfie y el impacto de la inflación: “No tenemos en el corto plazo nada para hacer”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo que el gobierno debió innovar en la toma de acciones para enfrentar la escalada de precios producto de una situación mundial donde no se ven cambios en el corto plazo.

“La inflación internacional se aceleró bastante en los primeros meses de este año. Esto nos impacta en el corto plazo porque somos receptores de precios. Contra eso no tenemos en el corto plazo nada para hacer. Esto no es de un rato, claramente”, señaló el jerarca de gobierno en radio El Espectador.



“Desde el momento que no es un rato y que va a permanecer, que en el corto plazo ninguna economía pequeña como la uruguaya -y tampoco las grandes- va recibir un shock de baja de precios… Bueno, entonces tenemos que responder de una manera distinta”, argumentó Alfie sobre la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial a los trabajadores públicos de 2% y a las jubilaciones y pensiones de 3%.



Por otro lado, el director de la OPP explicó que ante la suba de precios, el nivel de gasto que el gobierno tenía previsto está cayendo en términos reales. “Con el crecimiento que tenemos los ingresos no están cayendo (producto de la recaudación). Tendríamos un resultado mejor al que teníamos previsto”, dijo Alfie. “Por lo tanto, en esta situación de crecimiento, hacer un sobreajuste, que quizás en otras circunstancias se precisaba, no se precisaba”, agregó.

Economistas del área privada criticaron la decisión del gobierno y argumentaron que el aumento de salarios iba en contra de la estrategia del presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, de aplicar acciones de política monetaria para contener la inflación.



Sin embargo, el presidente del BCU aseguró en una entrevista con radio Sarandí: “No tengo ninguna objeción, me parece una medida alineada a lo que se buscaba, que era la preocupación por el mantenimiento del poder adquisitivo. Es una medida correcta”.



“No hay que ver contradicciones. La medida del Poder Ejecutivo dice: ‘La inflación en estos últimos meses ha estado por encima de lo que fue el escenario base de las negociaciones salariales’. Y se da un correctivo para corregir eso que estuvo mal estimado cuando se hicieron los convenios”, agregó.