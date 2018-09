"Irresponsable es haber dicho que no había más impuestos", señaló Arbeleche a Bergara

En el marco de un ida y vuelta de comentarios, este lunes le llegó otra vez el turno a Azucena Arbeleche, la candidata a ministra de Economía del senador Luis Lacalle Pou si llega a la presidencia, quien decidió contestarle a Mario Bergara, presidente del Banco Central, luego de que él la calificara de "irresponsable".



La asesora de Lacalle Pou opinó que "irresponsable es haberle negado a los uruguayos la situación fiscal que teníamos y tener hoy un déficit fiscal del 4% del producto", aseguró durante una rueda de prensa en el departamento de Rivera.



"Irresponsable es haber dicho que no había más impuestos, que no se iban a subir y haber tenido un ajuste fiscal a través de tarifas públicas y luego a través de impuestos directamente", consideró.



Fue "irresponsable desaprovechar la situación beneficiosa" que tuvo el país cuando el entorno internacional era "espectacular", opinó.



"Hoy lo que vemos son pérdidas de puestos de trabajo en donde los más castigados son los sectores más jóvenes y las mujeres, a eso le llamo irresponsabilidad", reiteró Arbeleche.



Además, indicó que siempre trabajó pensando en lo mejor para el país durante los gobiernos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio.



Bergara había salido al cruce de Arbeleche al decir que "Uruguay no está ni cerca de perder el grado inversor y (por lo tanto) hacer ruido respecto a que estamos al borde de perder el grado inversor nos parece extremadamente irresponsable e injusto".



La exdirectora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía había dicho en una entrevista con el semanario Búsqueda que el país "está en el borde del parámetro de la escala 'BBB'. Eso quiere decir que si no hay una mejora fiscal, se queda afuera de esa categoría" y por tanto "puede ser parte de la herencia" perder el grado inversor "y si no se da ahora, es una amenaza".



Lacalle Pou defendió las palabras de Arbeleche. "Bergara dijo que fue una irresponsabilidad por alertar, por advertir cuando lo grave sería decir que no pasa nada, porque quienes aspiramos a hacer gobierno tenemos la obligación de decir la verdad", expresó durante un plenario en la sede de Dale, movimiento que encabeza el Intendente de Florida, Carlos “Pájaro” Enciso.