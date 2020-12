Irregularidades en el pago de licencias no gozadas de Vivienda por US$ 27 mil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con los cambios de gobierno una parte importante de las personas que ocupan cargos de confianza finalizan sus contratos laborales con el Estado. Eso conlleva una serie de liquidaciones, en especial de las licencias no gozadas durante el período. El Ministerio de Vivienda detectó una serie de irregularidades en el pago de esas licencias no gozadas a los jerarcas de la administración saliente, por un total de 240 días a seis de las principales autoridades. Entre ellas, la exministra de Vivienda, Eneida de León.

De acuerdo a los documentos oficiales a los que accedió El País, el Estado pagó de forma incorrecta por un total de $ 1.192.359, lo que equivale a unos US$ 27.937 al tipo de cambio actual. En concreto, lo que ocurrió fue que se pagaron más días de licencia no gozada de los que realmente corresponden.



Las irregularidades se detectaron a raíz de un pedido de informes del senador Raúl Lozano, del Cabildo Abierto. El legislador solicitó el detalle de los días de licencia de los jerarcas de esa Secretaría de Estado. El estudio de jurídica del Ministerio de Vivienda detectó incongruencias entre los días de licencia no gozada que figuraban en el sistema -los que se pagaron-, y los que realmente correspondía pagar.



Según la ley 19.121, donde se especifica el sistema de pago de licencias, el máximo de días que se puede abonar es de 60.



En el caso de la exministra De León, acumuló 71 días de licencia no usufructuados. Se le pagó un total nominal de $ 562.086 que corresponden a 60 días. Sin embargo, la investigación administrativa logró cruzar datos que evidenciaron que la jerarca había sido subrogada, es decir que su cargo fue cubierto por el subsecretario del ministerio por estar ausente en el cargo, y determinó que de los días abonados hay 24 cuyo pago no corresponde.



Sobre la situación del exsubsecretario de Vivienda, Jorge Rucks, el estudio jurídico “en principio” -dice el documento- “habría percibido lo correspondido”. Se le pagaron $ 472.180 por 60 días (el máximo posible). De todos modos la investigación determinó que hay algunas incongruencias. Los 74 días de licencia no gozada, más los 66 que efectivamente gozó, darían un total de 28 días por año. El informe sostiene que si bien puede haber algún día por antigüedad, los números “no cierran”.



A Homero Guerrero, que ocupó el cargo de director general de Secretaría, se le pagaron 60 días de licencia no gozada -tal como figuraba en el sistema del organismo-, lo que suma un total nominal de $ 389.502. De esos, hay 32 días que ya se detectaron que no correspondía que se le pagaran.



Quien fuese el titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y luego de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), Salvador Schelotto, recibió el pago por 60 días de licencia no usufructuados que suman $ 333.602 nominales. “El jerarca en cuestión habría percibido el pago de 54 días que no le correspondían”, dice el informe oficial.



En el caso de Alejandro Nario, quien encabezó la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se le liquidaron 54 días de licencia no gozada, por un total nominal de $ 288.494, pero el estudio jurídico constató que de esos días pagados hay 23 que no corresponden por la información cruzada en el ministerio.



Daniel Greif, quien fuese el director nacional de Aguas (Dinagua), acumuló en el sistema 71 días no usufructuados de su licencia y se le pagó el máximo que establece la norma: 60 por un total nominal de $ 337.574. De todos modos el estudio concluye que hay 59 días que no se debían haber pagado.



A quien ocupó el cargo de director de Cambio Climático en el pasado gobierno, Ignacio Lorenzo, se le liquidaron 53 días de licencia por un monto nominal de $ 186.515 que era lo que correspondía.



Por último, José Freitas, que se desempeñó al final del mandato como director de la Dinot, gozó de su licencia correspondiente.



A raíz de las incongruencias entre las licencias pagadas y las que se debían haber pagado, el actual director general de secretaría del Ministerio de Vivienda, Gabriel Albornoz, resolvió crear una comisión para determinar “con exactitud” cuáles debieron ser los montos a pagar y resolver las diferencias planteadas en las conclusiones de la investigación administrativa, cruzando datos de diferentes áreas del ministerio.