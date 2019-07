Ironías del ministro Rossi por críticas a UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Preocupación si invierten, preocupación si crecen, preocupación si se van”, respondió el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cuando fue consultado por las críticas que recibió una cláusula del contrato entre el gobierno y la finlandesa UPM por la que esta podría desistir de la inversión en su segunda fábrica de celulosa en Uruguay por su sola voluntad y sin que ello le signifique costo alguno.

Se trata de una cláusula que le permite a la empresa -aún con el negocio ya confirmado- dejar sin efecto la inversión por su sola voluntad, sin pagar multas y solo dando un preaviso de un año.



La cláusula 4.2.2.2 del contrato complementario aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de julio pasado, dice que UPM “podrá emitir una notificación por escrito de finalización del contrato de inversión (y del contrato complementario y sus anexos) por razones de conveniencia y a su entera discreción”. Pero solo lo puede hacer si comunica su intención por escrito “con un preaviso no menor a un año”.



Un experto de un estudio jurídico, que pidió no ser identificado, dijo a El País que se trata de una cláusula, no habitual, pero que sí se incluye en muchas negociaciones a nivel internacional. “A veces ocurre que se reserven esta posibilidad de salirse en un contrato de estas características. No es algo extraordinario”, indicó el asesor.



“Ustedes saben que a los aspectos jurídicos no es lo que yo más me dedico. Más bien, tengo que atender lo que tiene que ver con la infraestructura”, reconoció el ministro Rossi.



“Preocupación si invierten, preocupación si crecen, preocupación si se van”, ironizó el ministro. “Creo que tiene una importancia menor (...) No voy a discutir elementos de detalle cuando estamos ante una iniciativa de esta magnitud, que es tan importante para el Uruguay”.



Consultado sobre los motivos de que la cláusula fuera incluida en el contrato dijo: “No me pregunte a mí, porque yo no lo determino”.