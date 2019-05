La ironía de Martínez con Lacalle Pou: “Me siento honrado que se dedique a interpretar lo que yo diga”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo pasado El País publicó una entrevista con el precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez. Consultado acerca de si había margen para subir los impuestos, el ex intendente de Montevideo respondió: “Hay que estudiar”. “¿Hoy no se anima a decir que no va a tocar los impuestos?”, insistió la periodista. “Ya te digo, si ni siquiera sé lo que va a pasar con el mundo y con lo poco que podemos cambiar al mundo. Prefiero marcar metas estratégicas y la realidad dirá”, fue la respuesta de Martínez.



Ese mismo domingo otro de los precandidatos, el nacionalista Luis Lacalle Pou, mencionó esta entrevista durante un acto en La Unión. “El que suponga que en Uruguay hay más lugar para impuestos o para aumento de tarifas, lo que va a estar logrando es más cierres de empresas y desempleo”, dijo el senador. “Si alguien dice que en Uruguay hay una base tributaria adecuada a la realidad del país, es que la quiere, por lo menos, dejar. Nosotros vamos en otro sentido: el esfuerzo nuestro es ahorrar y bajar las tarifas públicas”, agregó.



Este martes, durante la celebración de los 25 años de Asamblea Uruguay, Martínez fue consultado acerca de los dichos de Lacalle Pou. “Él mismo dice que interpreta”, dijo, y añadió: “Me siento honrado que Luis Lacalle Pou se dedique a interpretar lo que yo diga”.



“Llegado el momento nosotros vamos a aclarar cuál es nuestra posición, que no tiene nada que ver con eso. Las cosas las decimos cuando tenemos que decirlas, no cuando otros ponen cosas que no dijimos en nuestra boca”, sostuvo Martínez.

Martínez y Lacalle Pou son los preferidos dentro de las internas del Frente Amplio y del Partido Nacional, respectivamente.