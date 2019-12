Irene Moreira sobre "números maquillados": "No hablé del ministerio, sino del déficit"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra entrante de Vivienda, Irene Moreira, se refirió este viernes a su afirmación de que "hay algunos números maquillados" en la cartera que dirigirá desde marzo próximo y aseguró que no estaba referida puntualmente al Ministerio de Vivienda (MVOTMA) sino "al déficit fiscal, por ejemplo".

"Yo no hablé directamente del ministerio sino de algunos números, como el déficit fiscal, por ejemplo, que no coincidimos en un número u otro, pero no hablé del ministerio", aseguró durante una conferencia de prensa con la jerarca saliente Eneida de León.

"Obviamente si recién hoy estoy tratando de ponerme en contacto con la realidad del ministerio no podría estar hablando", agregó Moreira.

Por otra parte ambas coincidieron en que la reunión que mantuvieron esta tarde fue amena y que se habló principalmente de los documentos que se entregaron con respecto a los detalles de la gestión del ministerio.

"Estamos ampliando la entrega que se hizo por parte de Presidencia, un poco explicándoles de qué se trata cada documento que les entregamos y ellos hicieron una serie de preguntas sobre aspectos que les preocupan que creo que son muy positivos porque son cosas que tenemos que ir aclarando y trabajando juntos", expresó De León.

Además indicaron que hay puntos en común como por ejemplo la preocupación por los asentamientos y de los aspectos medioambientales que están sobre la mesa.



La actual ministra aconsejó además "pelear" por un mayor presupuesto que permita "llegar más lejos con los temas de vivienda".