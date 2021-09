Investigadora por faltas sindicales: ausencia de Netto disparó nuevo choque con el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 23:44 minutos del domingo el expresidente del Codicen, Wilson Netto, avisó por e-mail que no concurriría ayer a la investigadora parlamentaria que indaga las licencias irregulares por parte de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Para no perder el día de trabajo, el presidente de la comisión, Alfonso Lereté, decidió citar a otros invitados y enfureció al Frente Amplio, que optó por retirarse de la sesión.

Tras ser citado por la coalición, Netto confirmó el 12 de agosto que asistiría. Se lo convocó luego de una declaraciones hechas a El País, en las que advertía que era irregular justificar faltas docentes por el artículo 70-10 para participar en actividades sindicales. El jueves pasado, cuando fue llamado por la secretaría de la comisión para informarle la sala a la que debía presentarse, dijo que tenía dudas.



Lereté esperó que comunicara por e-mail una resolución el viernes 3, pero no lo hizo. Allí decidió activar un plan B que incluyó adelantar la citación de tres directores de liceos de San José, prevista inicialmente para el lunes 13. Esto fue lo que molestó a la bancada del FA. El diputado Enzo Malán se quejó de que también se cancelara la presencia de las funcionarias de Secundaria, Sandra Da Cunha y Victoria Cross, por estar en curso una investigación administrativa.



“Nos parece que este manejo de la forma de la convocatoria no fue feliz, no fue bueno. Incluso, hasta nos parece un tanto autoritario decir: ‘Vienen estos’. ‘Estos no vienen’. Fíjese que nosotros teníamos conocimiento de que iban a venir tres personas, pero se bajaron a dos porque usted lo decidió”, señaló Malán a Lereté en comisión, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.



“Nos parece una falta de seriedad cómo se viene desarrollando el trabajo en esta comisión investigadora”, subrayó a su vez la diputada del MPP, Lilián Galán.



“Falta de respeto es cuando una persona confirma que va a venir el 12 de agosto e informa que no va a asistir a la sesión a las 23 horas 44 minutos del día anterior. Eso sí es una falta de respeto, porque no nos da margen a nada a quienes tenemos que organizar esto”, contestó Lereté a la delegación del FA.



Luego de los cruces entre el oficialismo y la oposición, Malán comunicó la decisión de levantarse e irse. “Entendemos que la forma de relacionarnos también hace al contenido mismo de esta relación. Por estos motivos la bancada frenteamplista se va a retirar”, aseguró.

Enseguida convocaron a una conferencia de prensa para comunicar la decisión. “Nos retiramos de la comisión porque la bancada del FA no fue informada del cambio de agenda por el presidente Lereté”, señaló Galán. En la misma línea fue que Malán agregó: “Sentimos que estamos siendo dejados de lado, que estamos siendo ninguneados”.

Respaldo.

“El FA ha demostrado que no tiene voluntad de trabajar porque le pone obstáculos a todo, y palos en las rueda a todo, y no ha sido capaz de acercarse a la presidencia de la comisión para proponer a un invitado”, declaró Lereté a El País.



El diputado colorado Gustavo Zubía dijo también a El País que fue “muy justificada” la posición del presidente de la comisión de ir previendo otros invitados “para no perder días” de trabajo legislativo. “La presidencia de la investigadora le da las facultades para poder manejarla y por eso no se vulnera nada”, aseguró.

Por su parte, la diputada nacionalista Carmen Tort indicó a El País que el FA “nunca propuso citar a nadie” y por eso Lereté decidió continuar con la lista de invitados solicitados por la coalición. Además se declaró en contra de suspender la reunión como quiso la oposición, porque “hay plazos fijados y varios diputados viajan desde el interior”.