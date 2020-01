El inventario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A poco menos de dos meses de que Luis Lacalle Pou asuma el poder en algunos de sus asesores más próximos hay preocupación.



Es que más allá de los gestos públicos que dentro y fuera del país han sido destacados como ejemplos de una transición ordenada y republicana, no son pocos los funcionarios del nuevo gobierno que lamentan la escasa información que les ha proporcionado la administración saliente y que, a estas alturas, se preguntan con qué se encontrarán realmente cuando el 1° de marzo deban comenzar a gobernar.

¿Cuál es el déficit fiscal real con que recibirán el gobierno? ¿El que la administración saliente afirma haber bajado al 4,7% del PIB a partir de una cuestionable forma de contabilizar una operación de deuda o uno que ya ha superado el 5% del PIB y que seguramente aumentará aún más tras la decisión de no aumentar las tarifas públicas en enero?

¿Cuál es la verdadera situación de las empresas públicas? ¿Por qué el economista Isaac Alfie, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, afirmó poco antes de fin de año que el equipo económico de Lacalle Pou no tiene información suficiente de estas empresas? ¿Qué falta? ¿Por qué quien entrega el gobierno no pone todos los números sobre la mesa?



¿Cuántos son, por ejemplo, los cargos de confianza? Cuando el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, pidió esa información a la actual ministra María Julia Muñoz, le dijeron que el dato lo tendría en unos veinte días. ¿Cuántos son, en el Ministerio de Educación y Cultura, y en el resto de la administración pública? ¿Acaso no es lógico que, en una transición ordenada, las tan prolijas carpetas que presenta el gobierno saliente contengan ese dato tan relevante en un país que hace rato que gasta mucho más de lo que recauda?



¿A qué se le tiene tanto temor? ¿A que se sepa a cuántos compañeros se colocó en quince años en cuanto rincón hay del Estado? ¿Qué pensaban? ¿Que sería para siempre? ¿Que el dinero de los contribuyentes seguiría pagando favores, amiguismos y años de militancia compartida?

El gobierno de Lacalle Pou debe, al inicio de su gestión, hacer lo que en Argentina no hizo -por impericia o por temor a la falta de gobernabilidad- el de Mauricio Macri. Es imperioso que aquí se le diga a la ciudadanía cómo se recibe el país. En qué estado se asume cada ministerio, empresa pública, repartición o agencia gubernamental.



Que se sepa con claridad dónde se ha dejado la casa en orden y se han hecho las cosas bien, utilizando con criterio y responsabilidad los dineros públicos, y también dónde se está heredando una situación que deberá ser corregida.



Hay que hacer un inventario público de cómo se recibe la casa. Y aunque el término ofende a algunos, allí donde corresponda deberán hacerse auditorías. Los que hayan hecho las cosas bien, que deben ser la enorme mayoría, no tienen nada de qué preocuparse. Pero debe llegarse al fondo. Hasta el hueso.



Es el dinero de los contribuyentes. Y el que deja el gobierno y el que le sucederá desde marzo próximo deben entenderlo. Y actuar en consecuencia.



