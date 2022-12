"Inútil público": Da Silva apuntó contra Orsi, que obtuvo préstamo millonario por un voto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas después de que la Junta Departamental de Canelones haya aprobado un préstamo de $880 millones, gracias al voto positivo de un edil colorado, el senador nacionalista Sebastián da Silva apuntó contra el intendente canario, Yamandú Orsi, por haber contraído más deuda bajo su gestión.

"En todas las empresas familiares están los fundadores, la generación siguiente la expande y la tercera la funde y la tienen que vender", comenzó su mensaje el senador opositor. Y a continuación apuntó: "Yamandú Orsi es exactamente esta última, con la diferencia que el no va a pagar nada".

Su mensaje no quedó allí, porque también aludiendo al intendente canario por la obtención de más fondos, lanzó: "Es la diferencia entre el inútil publico o privado".

El mensaje de Da Silva llegó poco después que Orsi se anotó una segunda victoria política consecutiva al obtener un total de unos US$ 65 millones de dólares para obras en el departamento, producto de su negociación con ediles de la oposición canaria.



El último préstamo, de ayer, tuvo luz verde con el voto del edil canario colorado Jerónimo Costa tras intensas negociaciones. Lo mismo había ocurrido en abril cuando Orsi obtuvo un fideicomiso de US$ 43 millones con el voto del edil blanco Juan López, que fue duramente criticado por sus correligionarios.



Con estos últimos $880 millones (unos US$ 22 millones), Orsi pretende hacer obras de caminería rural, recolección de residuos y alumbrado que intentó llevar adelante a partir de la aprobación de un fideicomiso por US$ 80 millones, en agosto del año pasado, que se truncó después de la intervención de jerarcas nacionalistas y colorados.