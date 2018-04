Bonomi: la interpelación es "la despedida de quien anunció que se retira de la política"

El senador colorado Pedro Bordaberry interpela hoy al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y su exposición se centra en lo que considera el deterioro de la seguridad y los casos de nepotismo en la cartera.

La de hoy miércoles es la octava interpelación que se le hace a Bonomi desde que asumió en el año 2010. Bordaberry ya había adelantado que quiere analizar además el incremento de los homicidios y el contacto con "barras bravas" del club Peñarol que tendría Susana Pereyra, diputada del Movimiento de Participación Popular y esposa de Bonomi.

La interpelación comenzó minutos después de las 9:40, con Bordaberry tomando la palabra. El senador afirmó que la gestión de Bonomi le ha causado "daño" a los uruguayos.



"Vaya si es daño haber pasado de una tasa de esclarecimiento de homicidios del 80 al 50% en el país. La mitad de los homicidios hoy quedan impunes en el Uruguay, antes solo eran el 20, vaya si es un cambio", comentó.



"Luego de ocho años de Bonomi, matan a 120 uruguayos más que cuando asumió. Mientras tanto, en Argentina (los resultados) mejoran. Lograron bajar los homicidios, en los últimos dos años de gobierno de Mauricio Macri,en 20,3%", afirmó Bordaberry y agregó que "si usted viven Montevideo tiene 30% más posibilidades de que lo maten que en Madrid".

El senador cuestionó los primeros años de gobierno del Frente Amplio al frente de la seguridad pública y consideró que "no es que fracasó el Estado, fracasó el que gestionó el Estado, el gobierno del Frente Amplio". Y añadió que luego se pasó a "estar peor" cuando Bonomi llegó al ministerio del Interior.



Luego, enumeró algunos casos recientes de delitos como homicidios, una rapiña en un cumpleaños de 15 y otra en un partido de fútbol juvenil, el robo a los cajeros automáticos y las rapiñas a policías. "Hasta hace no mucho era un asunto serio meterse con un Policía, ahora no", aseguró y dio que las personas cuando se bajan del ómnibus "caminan rápido mirando para los costados a encerrarse en su casa para no ser víctima de delitos".



Al referirse al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), el senador colorado dijo que "para poner títulos es para sacarse el sombrero". Recordó que "al mes ya hizo declaraciones de que estaba bajando el delito" y que al año "escribió un libro" que fue enviado a los legisladores el año pasado. "Andan muy bien con la autoestima personal pero mal con la autocrítica", comentó.



Entonces se refirió a septiembre de 2017, momento en que "los homicidios no pararon de crecer". "Han sido los meses de mayor cantidad de homicidios en los últimos 37 años", señaló Bordaberry y añadió que "si sigue esta tendencia, a fin de año van a ser más de 400" los homicidios.



Según Bordaberry, en 2018 se está repitiendo un fenómeno similar al de 2012, cuando se disparó la cifra de homicidios. "Según nuestro temor, si se repite el fenómeno es de esperar que ocurra una catástrofe", aseveró el legislador.



Afirmó que Bonomi "naturaliza la inseguridad" pero que "no nos dice que va a hacer para evitar que aumenten los delitos".



Criticó las excusas antes los reiterados casos de inseguridad y el "autoelogio" de Bonomi a su gestión: "tenemos barrios con seguridad de niveles europeos, las investigaciones se comprana con las del FBI, en cualquier momento ponemos un CSI Montevideo", ironizó el legislador.

Las respuestas de Bonomi

El ministro del Interior dijo que la interpelación de Bordaberry es "la despedida de quien anunció que se retira de la actividad política".



"El senador en retirada exhibe una manifestación violenta del enfado, cabalga entre el enojo, las falsas acusaciones y la falta de respeto. Esa es su apuesta", afirmó.



Bonomi dijo que todas las preguntas realizadas por Bordaberry ya fueron respondidas en instancias anteriores "pero es su estilo y su prédica y en las urnas cosechó su siembra"